Lorenzo no se 'casó' con él: lo hizo debutar en la selección, pero lo borró para la nueva fecha FIFA

El extremo Luis Díaz, del Liverpool, y el volante Juan Guillermo Cuadrado, de la Juventus, lideran la convocatoria de la selección colombiana para los amistosos que disputará este mes con Irak en Valencia y con Alemania en Gelsenkirchen.

Así lo informó este lunes la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que presentó el listado conformado por los 24 jugadores elegidos por el seleccionador Néstor Lorenzo.

Además de Díaz y Cuadrado, también hacen parte de la lista el portero Camilo Vargas, el central Yerry Mina, el mediocentro Wilmar Barrios, el centrocampista Matheus Uribe, el volante Jefferson Lerma y el delantero Rafael Santos Borré, las cuotas de experiencia en una convocatoria muy joven.

Aún y con todo este panorama claro, hubo un hecho que llamó mucho la atención y fue el NO llamado de un jugador que puso a debutar Lorenzo, pero que parece que ya borró para esta fecha FIFA.

Se trata de Jhon Jader Durán, el delantero del Aston Villa que no pudo ir con la sub-20 al Mundial y eso apuntaba a que sería convocado a la mayores, pero parece que ya no está entre los planes del estratega.

Aunque Durán no ha tenido mucho protagonismo en la Premier League, sí llama la atención que no haya aparecido en esta lista, por lo que todo indica que ya no es de los favoritos de Lorenzo para sus concentraciones, pues todavía no hay una razón oficial sobre por qué no fue tenido en cuenta.

Colombia jugará contra Irak el 16 de junio en el estadio Mestalla, de Valencia, y cuatro días después se enfrentará con Alemania en el Veltins-Arena, de Gelsenkirchen.