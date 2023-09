Lorenzo no se conforma con la victoria ante Venezuela y reconoce que quedó con una duda

El seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, destacó el triunfo de su equipo por 1-0 sobre Venezuela en el debut de las eliminatorias suramericanas al Mundial de 2026, pero advirtió que su equipo "todavía está en formación".



"Tenemos muchas variantes y hay que consolidarlas, el equipo todavía está en formación. Y hay muchos muchachos que hoy jugaron su primer partido oficial de eliminatorias, eso también se tradujo en las imprecisiones del juego, hay otros que están sin jugar en sus clubes, que cambiaron de equipo hace poco y no han tenido minutos", expresó Lorenzo en la rueda de prensa tras el partido.



Los colombianos se llevaron la victoria con un tanto del artillero Rafael Borré, del Werder Bremen, en un partido reñido en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Al ser cuestionado sobre la suplencia de jugadores como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Luis Sinisterra o Jorge Carrascal, que ingresó tras el descanso y fue clave en el gol de Borré, Lorenzo dijo son decisiones que se evalúan con tiempo.



"Es un lujo tener jugadores como James, Juan Fer, Carrascal o Sinisterra en el banco, a disposición. Las decisiones se evalúan en el proceso de estudio del partido", aseguró.



Luego agregó: "Esto es fútbol, no siempre sale como uno quiere, y dentro de las evaluaciones que hacemos hay muchos ítems a tener en cuenta, la posición, el estado físico, los compañeros, las sociedades. Y hoy gracias a Dios salió bien".



"Hay que tomar decisiones y a veces no es fácil, no son simpáticas las decisiones porque a uno le gustaría que todos los buenos jugadores estén en campo", expresó.



Finalmente, el estratega argentino dijo que, como hoy le ocurrió a Colombia, "a veces hay que sufrir el partido".

"Tenemos que acostumbrarnos a sufrir, el carácter del equipo se forja sufriendo el partido. Venezuela no es un equipo fácil, es un equipo duro con jugadores desequilibrantes arriba. Te tienen en jaque. Los jugadores hicieron un gran segundo tiempo.



En la segunda jornada, programada para el próximo martes, Colombia visitará a Chile mientras que Venezuela recibirá a Paraguay.