Lorenzo no se guardó nada con Durán: puso fin a la discordia

"Ya lo aclaré porque acá inventaron todo. Con el jugador no hubo absolutamente nada, cuando hice el cambio no me dijo nada. Todos los jugadores estaban de testigos. Hay mucha mala leche en cierta gente. me duelen que sean colombianos y que quieran generar problemas donde no los hay. El grupo está super unido y no voy a decir que soy autoritario, pero está como tiene que estar, a mi criterio e intacta". Dijo en el medio argentino, "Puede Pasar".