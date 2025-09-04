Lorenzo puso mano dura: los tres descartados de convocatoria vs Bolivia

Nueva fecha para la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas con la necesidad de sellar la clasificación al Mundial, tema que ha venido postergando desde hace algunas jornadas. En este caso, sacar la victoria en Barranquilla ante Bolivia será la última carta para definir su entrada a la Copa del Mundo.

En ese orden de ideas, Néstor Lorenzo no se guardó nada y puso una alineación sin muchas sorpresas para llevarse los tres puntos. Sin embargo, en su alineación y en el banquillo de suplentes sacó a tres futbolistas que tendrán que ver el partido desde la tribuna y esperarán a ver si contra Venezuela en la última fecha podrían ser de la partida.

Colombia tendrá a Dayro Mauricio Moreno en el banquillo de suplentes esperando su lugar. Afortunadamente, el goleador de Once Caldas, sumado a la hinchada de la selección mantienen la latente ilusión de poder ver al artillero de la Liga BetPlay y al histórico delantero en el campo de juego. También esperan Yerson Mosquera, Daniel Muñoz y Kevin Castaño por ver a Dayro en el terreno de juego.

LOS TRES DESCARTES DE NÉSTOR LORENZO PARA ENFRENTAR A BOLIVIA

Dos de los descartes de Néstor Lorenzo pasan por obligación, dado que ni Kevin Castaño ni Daniel Muñoz pueden jugar este compromiso y regresarán ante Venezuela. El volante y el lateral fueron amonestados ante Argentina y acumularon tarjetas amarillas.

Además de los dos sancionados, Colombia tampoco tendrá a Yerson Mosquera. El defensor central regresó a la convocatoria después de una grave lesión. Volvió a jugar en Wolverhampton, pero no entrará en los planes de Néstor Lorenzo, por lo menos no en este partido.

Los tres jugadores esperan regresar a la dinámica y ser tenidos en cuenta para enfrentar a Venezuela. Seguramente el lateral y el volante lo harán. Habrá que esperar si Yerson Mosquera volverá a la zaga defensiva ante los venezolanos en el último juego de las Eliminatorias.

ALINEACIÓN DE COLOMBIA VS BOLIVIA

Sin cambios, Santiago Arias reemplazará a Daniel Muñoz, mientras que el mediocampo estará con Jefferson Lerma y Richard Ríos. Estará James Rodríguez como el hilo conductor y Jhon Córdoba.

En la delantera por los costados estarán Luis Díaz, goleador de las Eliminatorias por la izquierda y Jhon Arias. Además, se decantó por Camilo Vargas en el arco ganándole la posición a David Ospina y a Kevin Mier.

Dayro Moreno espera su regreso a las canchas con la Selección Colombia desde el banquillo de suplentes y la zaga se completa con Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí y Johan Mojica.

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.