Lorenzo quedó tranquilo con Colombia: alabó a James y apuntó el principal problema de Luis Díaz

La doble fecha de Eliminatorias de este mes de octubre dejó un saldo de dos empates para Colombia que le permite seguir sumando en la tabla de posiciones tras igualar ante Uruguay en Barranquilla y ante Ecuador en Quito.

Si bien este último resultado se convierte en una buena ganancia para los dirigidos por Néstor Lorenzo, queda el sinsabor de que se pudo conseguir el triunfo al margen de los dos goles anulados y del penal que el arquero Moisés Ramírez le atajó a Luis Díaz.

Tras el compromiso, el técnico resaltó las virtudes de sus jugadores y se mostró satisfecho por el trabajo realizado: "Uno como técnico imagina el partido en distintas facetas del campo. Preparamos el equipo para que defienda bien en zona baja y mantengamos posesión en zona media para que subieran los laterales. Generamos bastantes situaciones e hicimos un buen partido", manifestó.

Pese a ello, también apuntó algunos problemas que tuvo Colombia en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito: "Tuvimos algo de inseguridad en la salida, tal como nos sucedió ante Uruguay, pero después los jugadores se acomodaron y realizaron un buen partido incluso en zonas donde ellos no se sienten cómodos. Eso habla bien del progreso del equipo", precisó.

Por otra parte, también hizo un balance de la presentación de James Rodríguez en los dos partidos de Eliminatorias: "No me sorprende porque lo conozco desde hace tiempo, sé cuánto ama a la Selección y fuimos llevándolo para que esté en un buen nivel, sobre todo en la parte física. Me da una gran satisfacción ver que está volviendo a su mejor nivel y en estos partidos demostró ser el conductor del equipo". enfatizó.

Por último, habló sobre la falta de efectividad al momento de definir las situaciones de gol; donde, por supuesto, el gran señalado es Luis Díaz: "Falta más tranquilidad. Son jugadores de primer nivel y están acostumbrados a quedar de frente al gol. Por ejemplo, Lucho (Díaz) definió con tranquilidad en el gol anulado, pero ya van a llegar los goles. Tenemos la fortuna de que se están generando situaciones de gol y que el equipo responde incluso con el cambio de sistema", indicó.

Colombia sigue en zona de clasificación directa al Mundial 2026 tras sumar seis puntos en los primeros cuatro partidos de las Eliminatorias, algo que espera mantener en la próxima fecha cuando reciba a Brasil en Barranquilla antes de disputar el partido como visitante ante Paraguay en Asunción.

