Lorenzo se despachó con Dayro: verdadera razón de su convocatoria a eliminatoria

Una nueva fecha de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial 2026 está a punto de llegar y junto con ello llega también la ilusión de ver a la Selección Colombia clasificar finalmente a una nueva cita mundialista si logra sacar resultados positivos de los enfrentamientos contra Bolivia y Venezuela.

Para este nuevo reto de la 'tricolor', Néstor Lorenzo ya dio a conocer el listado de los futbolistas convocados a afrontar este nuevo reto representando al país en los compromisos que se llevarán a cabo en el Metropolitano de Barranquilla y el Estadio de Maturín. Una de las grandes sorpresas en esta ocasión fue el llamado de Dayro Moreno como uno de los delanteros, lo cual causó gran aprobación por varios de los fanáticos colombianos que tanto lo pedían y a lo cual el estratega argentino respondió con que "era el momento".

Le puede interesar: Problemas para figura de la Selección en Bundesliga: se quedó sin DT

Lorenzo le da "contentillo" a Colombia y convocó a Dayro Moreno para eliminatoria

Colombia no llega en su mejor momento a las eliminatorias sudamericanas, ya que lleva seis jornadas consecutivas sin poder sumar de a tres puntos que le permitan sellar su clasificación al Mundial de manera anticipada. Una de las principales razones es la ausencia de gol que se ha visto en el elenco 'tricolor', en donde solamente Luis Díaz ha podido aportar, aunque de manera escasa.

Lorenzo es recurrente con los delanteros que convoca, haciendo llamado a Jhon Córdoba y Luis Suárez, pero se dio cuenta que tocaba darle un respiro a la zona ofensiva con un poco más de experiencia que aporte dentro del terreno de juego y en el camerino, tal como lo puede llegar a hacer Dayro Moreno, a quien elogió por el gran momento que está viviendo con Once Caldas a nivel nacional e internacional y espera que este llamado lo tome como un reconocimiento a ello.