Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 07:35
Lorenzo se despachó con Dayro: verdadera razón de su convocatoria a eliminatoria
Néstor Lorenzo fue contundente con respecto a la razón por la que finalmente convocó a Dayro Moreno.
Una nueva fecha de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial 2026 está a punto de llegar y junto con ello llega también la ilusión de ver a la Selección Colombia clasificar finalmente a una nueva cita mundialista si logra sacar resultados positivos de los enfrentamientos contra Bolivia y Venezuela.
Para este nuevo reto de la 'tricolor', Néstor Lorenzo ya dio a conocer el listado de los futbolistas convocados a afrontar este nuevo reto representando al país en los compromisos que se llevarán a cabo en el Metropolitano de Barranquilla y el Estadio de Maturín. Una de las grandes sorpresas en esta ocasión fue el llamado de Dayro Moreno como uno de los delanteros, lo cual causó gran aprobación por varios de los fanáticos colombianos que tanto lo pedían y a lo cual el estratega argentino respondió con que "era el momento".
Le puede interesar: Problemas para figura de la Selección en Bundesliga: se quedó sin DT
Lorenzo le da "contentillo" a Colombia y convocó a Dayro Moreno para eliminatoria
Colombia no llega en su mejor momento a las eliminatorias sudamericanas, ya que lleva seis jornadas consecutivas sin poder sumar de a tres puntos que le permitan sellar su clasificación al Mundial de manera anticipada. Una de las principales razones es la ausencia de gol que se ha visto en el elenco 'tricolor', en donde solamente Luis Díaz ha podido aportar, aunque de manera escasa.
Lorenzo es recurrente con los delanteros que convoca, haciendo llamado a Jhon Córdoba y Luis Suárez, pero se dio cuenta que tocaba darle un respiro a la zona ofensiva con un poco más de experiencia que aporte dentro del terreno de juego y en el camerino, tal como lo puede llegar a hacer Dayro Moreno, a quien elogió por el gran momento que está viviendo con Once Caldas a nivel nacional e internacional y espera que este llamado lo tome como un reconocimiento a ello.
"Me hizo cambiar por los partidos que hizo en Copa Sudamericana, fueron determinantes ante Huracán y demás. Pensé que era el momento, a veces uno tiene delanteros que están 'on fire', los que teníamos están muy bien, Córdoba y Suárez, lo hacen muy bien los dos, pero pensamos que el tercero podía ser Dayro. Todo jugador que viene a la selección es un premio, un reconocimiento de que está haciendo la cosas bien y él hace un tiempo él lo está haciendo, recién se lo dije. Viene con toda la ilusión, con toda la expectativa y viene a disfrutarlo y ayudar al equipo en todo, hasta dándole consejos a los más jóvenes".
En otras noticias: Convocatoria de la Selección Colombia: Así reaccionaron los integrantes de La FM Más Fútbol
Lea también: [Video] Dayro tuvo su primer entrenamiento con la selección Colombia
¿Cuándo serán los próximos partidos de la Selección Colombia en las eliminatorias?
La Selección Colombia afrontará sus dos últimos partidos de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en septiembre, compromisos decisivos para asegurar su clasificación. El jueves 4 de septiembre de 2025, el equipo de Néstor Lorenzo recibirá a Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 6:30 p.m., mientras que el martes 9 de septiembre de 2025 visitará a Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín, también a las 6:30 p.m.
Fuente
Antena 2