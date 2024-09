Lorenzo se harta de la 'revancha' con Argentina: "No generen morbo"

El seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, anunció que el volante James Rodríguez será titular del equipo en el partido contra Argentina, al tiempo que también manifestó que no considera que el enfrentamiento de este martes sea una revancha de la pasada final de la Copa América.



Durante la rueda de prensa previa al partido, el estratega argentino, que dirige a Colombia desde 2021, expresó que "James mañana va a jugar desde el arranque y si hay alguien que tenga duda y no tiene entrada que la busque porque James juega".



Lorenzo consideró que este duelo no puede ser considerado una revancha al expresar que cada partido es diferente.



"No generen el morbo que han generado, disfruten el partido, son 22 futbolistas excepcionales desde el inicio y esperamos que sea un buen espectáculo", anotó.

En cuanto a las declaraciones del entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, en el sentido de que el horario y el calor favorecen a Colombia, el técnico de la tricolor respondió que "aunque yo no dije nada, en la Copa América tuvimos condiciones desfavorables para Colombia como horas de entrenamiento con 45 grados".



Sobre la condición física de Carlos Cuesta, quien debió ser sustituido ante Perú luego de un fuerte choque, Lorenzo expresó que el defensor central "ha evolucionado bastante bien" y agregó que está disponible luego de cumplir con los protocolos que establece la FIFA para estos casos.



En cuanto a la renovación en el equipo colombiano, sostuvo que "el proceso para mí viene bien, están apareciendo jóvenes que ya no son promesas, ahora son realidades, como Yaser Asprilla y como Jhon Durán y estoy muy feliz por eso".

Otro tema que abordó Lorenzo durante la rueda de prensa es el nivel futbolístico mostrado por el delantero Luis Díaz, quien ha recibido críticas porque al servicio del Liverpool de Inglaterra tiene un alto desempeño que no ha podido revalidar en el combinado nacional.



"Las figuras siempre son observadas de manera particular. Hace meses el tema era ¿Por qué Luis Díaz no marcaba?, y ahora es el goleador de la Selección", dijo al defender lo que está haciendo el delantero con el equipo nacional.