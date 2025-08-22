Lorenzo se llena de dudas: cinco futbolistas que no vienen bien en Colombia

Desde el combinado nacional existen cinco jugadores que emergen con varios cuestionamientos por su rendimiento y su estado de forma. Lo llamativo es que seguramente harán parte de la lista final de elegidos por el entrenador argentino de cara a los duelos por las fechas 17 y 18 de las clasificatorias.

James Rodríguez, encabeza la lista de cuestionamientos. Su paso por León en los últimos meses no ha sido el mejor y su poca participación e importancia en la campaña del equipo mexicano en el apertura azteca ha dejado mucho que pensar. Su paso ha empezado a ser cuestionado e incluso se hablan de rumores de una posible salida.

Otro de los cafeteros que no ha tenido su mejor versión es Kevin Mier. Durante su reciente campaña en Cruz Azul, el guardameta santandereano ha sido de los más criticados. Jugadas salvadoras acompañadas de errores infantiles han hecho que su posibilidad de seguir como titular en el arco tricolor sea cuestionada.

Carlos Cuesta es una duda en la zaga. Aunque no es titular en el equipo de Lorenzo, su salida del Galatasaray y el regreso a Sudamérica deja varias dudas sobre lo que puede aportar. Se esperaba que su proyección fuera seguir en el viejo continente y todo ha empezado a declinar.