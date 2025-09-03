Actualizado:
Lorenzo tiene anuncios: así podrá ver en vivo rueda de prensa de Colombia
Así podrá ver en vivo la rueda de prensa de Néstor Lorenzo antes del duelo entre Colombia vs Bolivia en las eliminatorias.
La Selección Colombia está a punto de regresar a la acción en las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial con los últimos dos partidos correspondientes contra Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y auspiciando como visitante contra Venezuela.
El primer reto de la 'tricolor' será contra Bolivia el jueves 4 de septiembre, partido definitivo en donde hay una gran oportunidad para obtener la chance de clasificar de manera anticipada. Además, estadísticamente, la ventaja también corresponde a Colombia y Néstor Lorenzo revelará la estrategia que tiene parta asumir este compromiso en medio de la rueda de prensa que se llevará a cabo el 3 de septiembre.
Así podrá ver EN VIVO rueda de prensa de Néstor Lorenzo el 3 de septiembre para el duelo Colombia vs Bolivia
Todos los jugadores convocados por el estratega argentino ya están en Barranquilla, llevaron acabo los primeros acercamientos y respectivos entrenamientos juntos mientras Néstor Lorenzo empieza a ultimar detalles.
Se espera que el miércoles 3 de septiembre revele detalles de lo que pueda llegar a ser la posible titular, su perspectiva de lo que ha visto hasta el momento en los entrenamientos y el análisis del rival, el cual llegará a buscar de manera obligada un resultado positivo ya que también está muy cerca de obtener la clasificación.
La respectiva transmisión de este evento se llevará a cabo por medio del canal oficial de YouTube de RCN y también podrá seguir los detalles a través de Antena 2.
Rueda de prensa y entrenamiento - Colombia vs. Bolivia | Eliminatorias 2026
