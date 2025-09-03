Lorenzo tiene anuncios: así podrá ver en vivo rueda de prensa de Colombia

La Selección Colombia está a punto de regresar a la acción en las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial con los últimos dos partidos correspondientes contra Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y auspiciando como visitante contra Venezuela.

El primer reto de la 'tricolor' será contra Bolivia el jueves 4 de septiembre, partido definitivo en donde hay una gran oportunidad para obtener la chance de clasificar de manera anticipada. Además, estadísticamente, la ventaja también corresponde a Colombia y Néstor Lorenzo revelará la estrategia que tiene parta asumir este compromiso en medio de la rueda de prensa que se llevará a cabo el 3 de septiembre.

Así podrá ver EN VIVO rueda de prensa de Néstor Lorenzo el 3 de septiembre para el duelo Colombia vs Bolivia

Todos los jugadores convocados por el estratega argentino ya están en Barranquilla, llevaron acabo los primeros acercamientos y respectivos entrenamientos juntos mientras Néstor Lorenzo empieza a ultimar detalles.

Se espera que el miércoles 3 de septiembre revele detalles de lo que pueda llegar a ser la posible titular, su perspectiva de lo que ha visto hasta el momento en los entrenamientos y el análisis del rival, el cual llegará a buscar de manera obligada un resultado positivo ya que también está muy cerca de obtener la clasificación.