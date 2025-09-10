Actualizado:
Los 5 datos que nos deja esta edición de las eliminatorias
Con el fin de esta edición de las eliminatorias, analizamos los 5 datos más curiosos e importantes.
Terminadas las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de 2026, quedaron definidos los clasificados, el repechaje y los eliminados. En un formato con más posibilidades para los equipos por el aumento de los cupos hubo sorpresas, datos y estadísticas que dejó este certamen.
Chile en decadencia, Venezuela sin probar un mundial, Brasil quinto y Argentina paseó, unas eliminatorias diferentes, que dejan 5 datos clave con vistas al futuro.
Chile con su peor eliminatoria
La selección chilena que vive un presente muy complicado volvió a quedar eliminada de una copa del mundo por tercera vez consecutiva, se cumplirán más de 12 años sin asistir a este certamen para una selección que hace 10 años estaba en su etapa dorada ganando 2 copas América a la todopoderosa Argentina.
Más allá de quedar por fuera, lo más preocupante para los chilenos fueron las formas, una selección que vivió sus peores eliminatorias en la historia, con solo 2 triunfos, 5 empates y 11 derrotas que le dejaron un saldo de 11 puntos y una diferencia de gol de –18 proveniente de únicamente 9 goles a favor y 27 en contra, sumándole a esto que lograron anotar únicamente un gol de visitantes y fue en la primera fecha frente a Uruguay.
Una selección que está en crisis y no ha sabido encontrarle recambio a esa generación dorada y que a pesar de cambiar de entrenador en medio de las eliminatorias no encontró un camino para enderezar sus posibilidades.
Bolivia vuelve a tener la posibilidad de clasificar después de 32 años
Tras 32 años de ausencia la selección boliviana se encuentra con una opción inmejorable para volver a pisar una copa del mundo, en la última fecha luego de un ajustado 1-0 frente a Brasil y con la ayuda de Colombia lograron hacerse un espacio como la séptima en la tabla de posiciones y aseguraron así su cupo al repechaje.
Una selección boliviana que de por sí mostraba superioridad en La Paz tomó una estrategia arriesgada pero efectiva, trasladando su sede a El Alto, una zona a 4150mt de altura sobre el nivel del mar. Para muchos una estrategia sucia, para otros una estrategia deportiva, lo cierto es que convirtieron El Alto en un fortín. Desde que empezó a jugar ahí no volvió a perder como local y únicamente Uruguay y Paraguay lograron arrancarle puntos en el estadio Municipal.
Venezuela lleva 92 años sin poder ir a un mundial
Con un nuevo formato de eliminatorias en las que se aumentaban dos cupos más directos, la selección venezolana soñaba con hacerse un lugar en su primer mundial en la historia, una selección que destaca mucho entre los juveniles, pero nunca llega a explotar en la mayor y que esta vez estuvo muy cerca de lograr el objetivo.
Venezuela afrontaba estas eliminatorias con la confianza de poder conseguir el pase a su primer mundial y tras un inicio prometedor y una Copa América decente, los ‘chamos’ se ilusionaron con la oportunidad de llegar al mundial, de hecho, si Venezuela mantenía el ritmo de las primeras fechas habría estado adentro, recordemos que fue capaz de sacarle un punto a Brasil de visitante por primera vez en la historia. Sin embargo, entró en una dinámica de empates y derrotas que casi no logra romper hasta que se enfrentó a Perú.
Lo cierto es que llegaban a la última fecha dependiendo de ellos mismos para ir al repechaje, incluso, tenían todavía la esperanza de hacerse con un cupo directo, pero dos partidos muy mal planteados por el entrenador dejaron a Venezuela a las puertas de su primer mundial y tendrán que esperar 4 años más para volver a soñar.
El partido con más goles en la historia de eliminatorias
El último partido de la eliminatoria entre Colombia y Venezuela fue una completa locura, 9 goles un póker y mucho más mostraron los dos equipos en la última fecha. Lo que no sabían es que se acababan de convertir en uno de los partidos con más goles en la historia de eliminatorias, empatando con otros 3 en la cima.
En un partido loco Colombia se impuso 3-6 sobre Venezuela en lo que por marcador parecería un set de Tenis, con este abultadísimo resultado pasaron a la historia como uno de los cuatro partidos de eliminatorias sudamericanas con más goles empatados con Chile 7-2 Colombia en 1965, Perú 6-3 Venezuela en 1965 y Argentina 6-3 Ecuador en 1960.
Peor eliminatoria de Brasil en la historia
Brasil tuvo unas eliminatorias realmente complicadas, sin un técnico definido hasta el final, con lesionados, peleas internas y un rendimiento muy bajo de sus figuras llegó incluso a complicarse y a estar en posiciones fuera de la clasificación.
La selección brasileña firmo su peor eliminatoria en la historia, quedando quinto con 28 puntos 8 triunfos, 4 empates y 6 derrotas, perdiendo su invicto histórico en el Maracaná y cediéndole puntos a equipos con los que históricamente nunca lo habían hecho.
Una Brasil que termina este proceso y deja muchas más dudas que certezas de cara al mundial, pero es Brasil y siempre que se juegue al futbol será candidato para quedarse con absolutamente todo.
