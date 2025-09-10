Los 5 datos que nos deja esta edición de las eliminatorias

Chile con su peor eliminatoria

La selección chilena que vive un presente muy complicado volvió a quedar eliminada de una copa del mundo por tercera vez consecutiva, se cumplirán más de 12 años sin asistir a este certamen para una selección que hace 10 años estaba en su etapa dorada ganando 2 copas América a la todopoderosa Argentina.

Más allá de quedar por fuera, lo más preocupante para los chilenos fueron las formas, una selección que vivió sus peores eliminatorias en la historia, con solo 2 triunfos, 5 empates y 11 derrotas que le dejaron un saldo de 11 puntos y una diferencia de gol de –18 proveniente de únicamente 9 goles a favor y 27 en contra, sumándole a esto que lograron anotar únicamente un gol de visitantes y fue en la primera fecha frente a Uruguay.

Una selección que está en crisis y no ha sabido encontrarle recambio a esa generación dorada y que a pesar de cambiar de entrenador en medio de las eliminatorias no encontró un camino para enderezar sus posibilidades.

Bolivia vuelve a tener la posibilidad de clasificar después de 32 años

Tras 32 años de ausencia la selección boliviana se encuentra con una opción inmejorable para volver a pisar una copa del mundo, en la última fecha luego de un ajustado 1-0 frente a Brasil y con la ayuda de Colombia lograron hacerse un espacio como la séptima en la tabla de posiciones y aseguraron así su cupo al repechaje.

Una selección boliviana que de por sí mostraba superioridad en La Paz tomó una estrategia arriesgada pero efectiva, trasladando su sede a El Alto, una zona a 4150mt de altura sobre el nivel del mar. Para muchos una estrategia sucia, para otros una estrategia deportiva, lo cierto es que convirtieron El Alto en un fortín. Desde que empezó a jugar ahí no volvió a perder como local y únicamente Uruguay y Paraguay lograron arrancarle puntos en el estadio Municipal.