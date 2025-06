Los dos jugadores que Lorenzo hizo a un lado contra Argentina

La Selección Colombia afronta en Buenos Aíres el partido más difícil de este camino clasificatorio a la Copa del Mundo 2026, pues no solo se trata de una Argentina que es la mejor de este lado del mundo, sino de una Tricolor que tiene un nivel bajísimo y que aparentemente no esta bien desde la interna.

Y pese a que se trata de un partido clave para Colombia en el que incluso el entrenador podría jugarse su continuidad, Néstor Lorenzo hizo algunas modificaciones inesperadas, en donde llama la atención desde el XI titular, hasta los dos futbolistas que envió a la tribuna.

Selección Colombia: futbolistas que van a la tribuna contra Argentina

Los dos futbolistas de los que Néstor Lorenzo prescindió para el partido Argentina vs Colombia son Yaser Asprilla y Willer Ditta, quienes probablemente no se acoplaron a esta idea de juego y por ende el entrenador considera que no tendrían mayor incidencia.

El problema pasa porque Lorenzo llevó a Yaser "a pasear", en vista de que el jugador de Girona también fue a la tribuna en el partido anterior. Además, dadas las precariedades ofensivas de la Tricolor, nunca sobra un volante de las características de Asprilla.