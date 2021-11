Los jugadores de la Selección Colombia que no están al 500 por ciento

La Selección Colombia cayó en su visita ante Brasil (1-0) en un juego donde se pudieron sacar varias conclusiones por el nivel de jugadores puntuales de la 'Tricolor'. Varios futbolistas no dieron la talla en el compromiso, se vieron carentes de un buen nivel competitivo y contradijeron lo dicho por Reinaldo Rueda sobre el "estar al 500 por ciento para el combinado nacional".

¿Cuáles fueron las caras bajas de Colombia? Bueno Juan Guillermo Cuadrado es el primero de la lista. El jugador de la Juventus de Italia demostró por qué ahora no es el titular indiscutido de la 'Vecchia Signora'. Se dedicó más a luchar con Neymar, que a ser una ficha importante en el ataque del cuadro nacional. Pese a que su nombre -por jerarquía- es clave para el cuadro 'cafetero', se deberá analizar si es conveniente que esté en el once titular.

James Rodríguez, una realidad que es dura de reconocer. El volante, gran estrella del equipo nacional, definitivamente no se encuentra en las condiciones que se buscan para vestir la camiseta de Colombia. El mediocampista no se encuentra bien físicamente para vestir la amarilla. Se ve lento, falto de ritmo y su aporte fue mínimo en lo poco que jugó.

Roger Martínez, prohibido quedarse con el gol ante Bolivia. El jugador está siendo utilizado como extremo y ahí no rinde. Su ingreso afectó el rendimiento ofensivo de la Selección, se vio perdido como en sus actuaciones anteriores y no logró asociarse.

Definitivamente, el aporte de Luis Fernando Muriel en el seleccionado es totalmente nulo. El jugador del Atalanta no pasa por un buen momento competitivo, es falto de gol y no genera alguna diferencia.

Por último, no es un secreto que Duván Zapata no pasa por su mejor momento en la Selección. Aunque en el primer partido peleó, luchó cada balón es intentó inquietar, su fútbol no alcanzó para eso.

Entretanto, la 'tricolor' es quinta en la tabla de posiciones con 16 puntos en trece encuentros jugados y una diferencia de -1 de goles, mientras que Chile es cuarta con 16, mismos de Uruguay.