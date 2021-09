Los jugadores pasan, pero el escudo queda: James no calló tras el Colombia vs Chile

James Rodríguez volvió a aparecer tras la victoria de la Selección Colombia ante la escuadra chilena. El volante colombiano se refirió sobre el partido que la ‘tricolor’ realizó: “Fue un partidazo, jugaron bien, así es que tiene que ser, tres puntos importantes para todo lo que viene”.

Asimismo, James dejó claro que en la “Selección, el que esté, hay que apoyarla siempre, el tiempo pasa y los jugadores se van. Los nuevos deben tener ese apoyo, vino esta generación buena, hay que apoyar siempre a la Selección Colombia. Los jugadores pasan, pero el escudo se queda".

En medio de la transmisión en su canal de Twitch, James resaltó que “hay que seguir por ese camino, tienen que ir a la Copa del Mundo, estoy haciendo fuerza para que vayan. Con lo que vi quedé con muy buenas sensaciones. Se ganó 3-1 contra un rival directo, todos hicieron un excelente partido y se ganó que es lo más importante", sentenció Rodríguez.

Por otra parte, el zurdo se refirió sobre su presente con el Everton, pues según él se encuentra entrenando y “me siento muy bien y preparado para lo que me toque y todo lo que viene. No se si juego el lunes, no se todavía qué va a pasar. Estoy disponible y apto para lo que el técnico quiera, estoy con muchas ganas, me siento fuerte".

Por el momento, James está a la espera de lo que suceda con su entrenador Rafa Benítez, quien en la rueda de prensa aseguró que el colombiano “en este momento no está al nivel de todos los demás.