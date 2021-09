¿Los llamará? Las tres dudas de Rueda en la convocatoria de la Selección Colombia

La Selección Colombia alista sus fichas para la triple jornada de Eliminatoria sudamericana donde disputará partidos claves que serán definitivos en busca de ir al Mundial de Qatar 2022. El técnico Reinaldo Rueda prepara una nómina que, en teoría, tendría algunas modificaciones.

Puede ver: Reinaldo Rueda respira: nueva información sobre lesión de Yairo Moreno

No obstante, también hay dudas en el presente de algunos futbolistas que se destacaron en las anteriores jornadas de las clasificatorias y que ahora no pasan por un buen momento. Otros, en cambio, se supone que serían tenidos en cuenta en esta triple jornada, pero aún no actúan.

Los dos primeros casos son los de Juan Fernando Quintero y Yairo Moreno. El mediocampista antioqueño que juega en China no ha tenido participación desde el último partido frente a Chile con Colombia, pues el campeonato de su país está detenido. Aunque 'Juanfer' sigue entrenando con el Independiente Medellín, el no jugar lo pone en una duda grande.

Con Yairo el caso pasa por un problema físico que lo sacó de las canchas unas jornadas. Aunque parece que ya está recuperado, no juega desde los primeros días de septiembre.

Entretanto, el tema polémico pasa por James Rodríguez. El talentoso volante ya llegó al fútbol de Qatar y ha entrenado con su club, pero no se conoce cuándo podría ser su debut en el equipo de Al-Rayyan.

Reinaldo Rueda le habría dicho al futbolista que tuviera minutos como sea para poder ser llamado; sin embargo, a una semana del inicio de la triple fecha no ha disputado ningún compromiso.

Lea también: Tres caras nuevas que Reinaldo Rueda llamaría a la Selección Colombia

Colombia empezará su lucha por las Eliminatorias sudamericanas el próximo jueves 7 de octubre ante Uruguay en Montevideo, luego enfrentará a Brasil y Ecuador en Barranquilla.

La 'Tricolor' es quinta en la tabla con 13 puntos y una diferencia de gol de cero. Deberá mejorar este ítem de cara a las próximas jornadas.