Lucumí encontró al culpable del empate ante Perú en Eliminatorias

El defensa colombiano Jhon Lucumí admitió este viernes que la selección de fútbol de su país tiene una presión "muy fuerte" y que aunque siempre buscan ser protagonistas, en esta jornada no se pudo, tras el empate 1-1 con Perú en Lima.



El jugador del Bologna italiano declaró, al terminar el encuentro, que "queríamos ganarlo, pero no se pudo" y que intentaron tener el balón y "ser protagonistas".



"Tratamos de buscar la mayor cantidad de goles, (pero) lastimosamente no pudimos ganar, pero lo intentamos", expresó el central cafetero.

Ahora queda pensar en el siguiente partido ante Argentina, manifestó Lucumí, y cómo lo pueden plantear de la mejor manera.



"Vamos a salir a ser protagonistas, tratar de ganar como siempre", declaró el jugador.

Sin daño alguno

Urgido de un triunfo, Perú empezó el duelo proponiendo un buen fútbol colectivo para llegar con peligro al arco de Colombia y alentado por miles de hinchas que colmaron el Estadio Nacional.

Con dos remates directos de los atacantes Gianluca Lapadula y Alex Valera, la oncena incaica empezó a inquietar al golero Camilo Vargas.

A los 11, Valera de cabeza sacó un fuerte remate cargado de veneno que Vargas evitó con los dos puños que fuera gol. La jugada nació tras un tiro de esquina del mediocampista Sergio Peña.

Sin James Rodríguez desde el arranque del partido, Colombia resistió la embestida peruana defendiendo bien y apostó por los remates de pelota parada y los contragolpes generados por los delanteros Luis Díaz y Jhon Córdoba para crear situaciones de riesgo.

A los 24, Lapadula movió las redes, pero el árbitro uruguayo Esteban Ostojich anuló el tanto por posición adelantada. La decisión generó malestar en los hinchas, pero el jugador estaba notoriamente en fuera de lugar.

Tras la media hora inicial, la selección cafetera pudo pararse mejor y posicionarse del medio campo para crear mayor volumen ofensivo hacia el arco de Pedro Gallese.

Ambos equipos buscaron abrir el marcador, pero el gol fue el gran ausente antes del descanso.