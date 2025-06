Luis Díaz destapó lo que le dijo Scaloni en medio del partido: "no es justo"

El video, que rápidamente se volvió viral, generó especulaciones sobre el contenido del diálogo entre ambos. Al término del compromiso, Luis Díaz aclaró lo sucedido durante la zona mixta. El atacante colombiano explicó que la interacción con Scaloni se dio en un momento de tensión tras la anotación del conjunto local.

“Nada. El profe Scaloni me vio muy enojado por la jugada que tuvo el compañero en el piso tirado y el árbitro no pitó. Le decía como que no es justo, que habíamos hecho un gran partido”, expresó Díaz al ser consultado por los medios.

La molestia del jugador se originó en una acción previa al gol de Argentina, en la que un futbolista colombiano se encontraba en el suelo. La jugada no fue detenida por el árbitro, lo que generó el reclamo del plantel visitante. En ese contexto, Scaloni se acercó a Díaz para intercambiar opiniones sobre lo ocurrido.

“Él me dijo que el jugador de nosotros también tuvo un poco de culpa porque no podía tirarse en esos momentos de partido y yo le dije: ‘No, pero el árbitro tenía que dar un poco más en ese sentido’”, relató el jugador del Liverpool.

Díaz enfatizó que el cruce se dio en un tono cordial y con respeto. “Pero nada, fue muy respetuoso, me dijo que hicimos un gran partido y que siguiéramos así”, añadió el futbolista.

