Luis Díaz habló de todo: la salida de Queiroz, pelea de jugadores y Reinaldo Rueda

Ha pasado más de un mes desde las goleadas que sufrió la Selección Colombia a manos de Ecuador y Uruguay en las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias y que desembocó en la polémica salida de Carlos Queiroz dejando hasta el momento al elenco nacional sin entrenador.

En el contexto de la crisis deportiva se revelaron varios detalles de supuestas peleas de jugadores en el camerino y división del plantel en torno a la figura del DT; pocos jugadores hablaron al respecto y el propio Queiroz rompió el silencio el pasado jueves en una entrevista con Agencia EFE donde dio a entender que su relación con la Federación se fragmentó y defendió al plantel.

Ahora fue el turno de Luis Díaz, delantero que siempre fue convocado por el DT, aunque no era constante inicialista. Hablo con Marca en España y también dio detalles de lo que piensa sobre Queiroz, la división en el plantel y la posible llegada de Reinaldo Rueda.

"Son decisiones que el fútbol tiene. Un día estás bien, otro mal. Es un míster que trabajó e hizo muy bien las cosas. Se va por la puerta grande a pesar que se fue de esa manera, con esas derrotas… La gente mira los malos resultados más que todo, porque siempre quieren que su equipo gane. Fueron dos partidos difíciles para nosotros, nos costó mucho esas derrotas, pero fue grandioso el trabajo que hizo el míster y dimos lo mejor con él", señaló en primera medida el delantero del Porto.

Sobre las versiones de peleas de jugadores, comentó: "Son cosas que la gente habla. Nos duele a nosotros y al míster. Los jugadores hablamos entre nosotros en el camerino, pero no hubo malentendidos. No fue verdad aquello que se dijo… Lo que dijeron fue totalmente falso. Siempre hay buen ambiente".

Y cerró hablando sobre Reinaldo Rueda, quien sería el nuevo DT de Colombia: "No conozco mucho como persona al 'Profe Rei' pero me suena bien su posible llegada. He escuchado que hay varias opciones, pero me suena bien… Yo estoy totalmente disponible para cualquiera que quiere ayudar al equipo".