Luis Díaz palpita el inicio de las Eliminatorias y definió sus objetivos en la selección

Luis Díaz se alista para una nueva serie de amistosos con la Selección Colombia. El delantero del Liverpool regresa al combinado tricolor después den haber estado ausente por la lesión que lo marginó de una gran parte de la temporada de la Premier League.

Tras un remate de temporada recuperando lo mejor de sus niveles, el delantero guajiro volvió a estar entre los elegidos por Néstor Lorenzo para defender los colores del combinado tricolor. El cafetero habló en la previa de los duelos ante Alemania e Irak sobre su papel en el equipo nacional.

Para el atacante, la posibilidad de volver a vestirse de 'amarillo' es todo un premio. Díaz hizo referencia a la actualidad del equipo, los objetivos a futuro y el proceso de renovación al interior de la plantilla. Incluso, tuvo tiempo para una reflexión de su estancia en Liverpool.

Volver a jugar con la Selección Colombia

“Es un privilegio para mi volver a la Selección. Estar acá representando al país me hace feliz. Siempre estuve atento a sus partidos cuando no pude asistir. Cada compañero se va conociendo mejor”

Renovación en la plantilla de la tricolor

“Como dije, los que han venido a la Selección se han venido acoplando de muy buena forma, tanto los que están ahora como los que no. Todos los que formamos parte de esta Selección. El Profe está viendo a todos los jugadores”.

Su paso por la Premier League

“Venía en un momento magnífico, haciendo una buena participación en cada juego que me había tocado, estaba feliz con lo que estaba sucediendo, me apareció la lesión, fue fuerte para mí, pero supe salir, me motivé mucho más y trabajé más para poder estar de vuelta con la Selección. Tenía ganas de volver tras la selección. Seguiré haciendo lo que hacía, que es tratar de ayudar a mis compañeros.

Objetivo de clasificar al mundial

"Como lo recalcó el Profe, vamos a tratar de meternos ahí en el Mundial. Es uno de los grandes objetivos que tenemos. Vamos a buscar cada partido para ganarlo. Venimos a la Selección para ganar siempre. Empezar bien la Eliminatoria va a ser un punto importante para estar más cerca del objetivo. No nos pasa por la cabeza, no estar en el Mundial”.

Por ahora, se espera que el guajiro sea una de las cartas de Lorenzo para los próximos compromisos. Toda punta a que 'Lucho' sería uno de los titulares del equipo nacional. Especialmente en el duelo ante Alemania.