Luis Díaz y Colombia le dan inesperado portazo a Venezuela: gran ventaja en Eliminatorias

Llegó la hora de la gran definición de las Eliminatorias Sudamericanas con Venezuela que necesita sí o sí conseguir la victoria para asegurar de una buena vez la clasificación al repechaje que le puede dar esa chance de llegar a su primer Mundial, mientras que Colombia ya consiguió ese privilegio en la fecha pasada.

Durante los 90 minutos, la historia dice que habrá mucha paridad entre las dos selecciones, dado que en Venezuela ha habido dos triunfos para cada combinado y cinco empates en nueve encuentros disputados. Aunque Colombia mantiene la ventaja y la superioridad en el historial general, los locales irán con todo para asegurar un paso histórico con la necesidad de jugar una Copa del Mundo.

Sin duda alguna, con esas realidades distintas habrá mucha paridad por lado y lado. Nadie va a regalar nada en un desenlace en el que Venezuela también mira lo que pasará entre Bolivia y Brasil en el Estadio Municipal El Alto. Si la ‘Verde’ saca la victoria y los venezolanos no ganan, el repechaje será de los bolivianos.

En ese sentido, Colombia ya dio un portazo grande a Venezuela antes de que inicien los 90 minutos definitivos. Pues, solo Luis Díaz le propinó un inesperado golpe que la ‘Vinotinto’ no podrá superar, tal vez ni en años. Se trata nada más ni nada menos que el valor de las plantillas, un mano a mano que saca gran diferencia la ‘Tricolor’.

LUIS DÍAZ CUESTA LO MISMO QUE TODA LA PLANTILLA DE VENEZUELA

El partido que se disputará en el Estadio Monumental de Maturín este martes 9 de septiembre tiene realidades sumamente distintas entre los dos bandos. Colombia ya clasificada juega sin la presión que sí tiene Venezuela por la necesidad del repechaje. Sumado a esto, la plantilla colombiana supera con creces a los venezolanos.

Y es que, de acuerdo con el portal TransferMarkt, la Selección Colombia tiene un valor actual de 262,25 millones de euros. En ese escalafón, el jugador que sobresale es nada más ni nada menos que Luis Díaz con un precio de 70 millones de euros tras su vinculación al Bayern Múnich.

Con 70 millones de euros como su precio actual, el solo Luis Fernando Díaz Marulanda vale casi exactamente igual que toda la plantilla de Venezuela. Por los lados de la ‘Vinotinto’ el valor equivale a los 73 millones de euros, solo tres millones menos que lo que cuesta el guajiro.

Basado en los precios base de Transfermarkt, el jugador más costoso de Venezuela es Jon Aramburu, el lateral hispano venezolano está tazado en 15 millones de euros, 55 millones menos que Luis Díaz. Tras el futbolista de la Real Sociedad, lo sigue Jefferson Savarino con un costo de 10 millones de euros.

Claramente, estas diferencias no dicen nada en lo deportivo, pues, cualquier cosa puede pasar, especialmente con las necesidades que tiene Venezuela de sellar su paso al repechaje. No obstante, esta comparación demuestra que los colombianos tienen una plantilla más valiosa y con los experimentados dentro de la cancha podría haber un golpetazo a la 'Vinotinto'.

Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos

Todos los partidos de la fecha 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.

El partido de la Selección Colombia frente a Venezuela se verá por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escuchará en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.