Luis Fernando Suárez, técnico colombiano, habló en entrevista con Antena2.com sobre el presente de la Selección Colombia, los partidos ante Uruguay y Ecuador por las Eliminatorias sudamericanas y, además, se refirió al presente de James Rodríguez, quien es titular con el Everton de Inglaterra.

"James juega. Tiene continuidad y eso es bueno para él. Para mí James nunca ha jugado mal en la Selección, independientemente de si tiene continuidad en el Everton, o cuando no la tenía con el Real Madrid; llega a Colombia y siempre ha jugado muy bien. Para él la Selección es una motivación diferente", resaltó el estratega.

Sobre el nivel mostrado hasta el momento por la Selección en los dos primeros partidos en la clasificatoria, el profesor Suárez opinó que se ha jugado de diferentes formas dependiendo las situaciones y el rival.

"Yo la veo muy bien. Me gustó el primer partido que se hizo ante Venezuela, me parece que fue un equipo que hizo las cosas correctamente; incluso, uno a veces podría esperar menos. Volver a lo que nosotros tenemos como identidad futbolística también es necesario y eso lo demostraron ante Venezuela. Después frente a Chile se vio un equipo con carácter y personalidad, se empató, pero con otra forma y eso es válido y también necesario. A mí me deja tranquilo lo hecho en el primer juego y en jugar de otra manera, no tan bien, pero con carácter como se hizo en el segundo encuentro [frente a Chile]”, indicó.