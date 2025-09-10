Actualizado:
Mié, 10/09/2025 - 09:29
Luis Javier Suárez histórico; solo 5 jugadores han marcado 4 goles en la Eliminatoria
El atacante del Sporting Club de Portugal se despachó con un 'póker' ante Venezuela.
La Selección Colombia acabó de muy buena manera su participación en las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, propinando una goleada 6-3 a Venezuela en condición de visitante, resultado que lo dejó con 28 puntos en la tercera posición del torneo clasificatorio, solo por detrás de Ecuador (29) y Argentina (38).
El equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo demostró su poder goleador con una figura más que destacada, pues el delantero Luis Javier Suárez se despachó con un ‘póker’ de cuatro goles, un registro que muy pocos han podido hacer en la historia de las Eliminatorias.
¿Cuáles futbolistas han logrado hacer cuatro goles en un partido de Eliminatorias?
Solo cinco jugadores en toda la historia de este torneo clasificatorio han podido hacer esta cantidad de goles en un mismo partido, un selecto grupo que demuestra la dificultad de anotar en estas Eliminatorias, que es señalada por muchos como la más difícil del mundo.
De acuerdo con información del periodista deportivo Álvaro Hincapié, el delantero Luis Javier Suárez se une a un grupo de jugadores donde aparecen tres jugadores de origen brasileño, uno chileno y otro más uruguayo, destacando ausencias de temibles goleadores sudamericanos como Lionel Messi, Ronaldo, Paolo Guerrero o Radamel Falcao, por nombrar algunos.
🇨🇴 Luis Javier Suárez: el primer jugador en la historia de la Selección Colombia de mayores en anotar 4 GOLES en un partido 4️⃣ pic.twitter.com/8Vz0zOTUGB— Guillermo Arango (@guilloarango) September 10, 2025
Colombia se une al selecto grupo
Zico fue el primero en hacer 4 goles en las Eliminatorias sudamericanas, fue con Brasil a la Selección de Bolivia en 1977, después, otro jugador de la ‘Canarinha’ logró este número de anotaciones, sería Carera ante Venezuela en agosto de 1989.
El chileno Iván Zamorano puso su nombre en este listado, cuando se despachó frente a la Selección de Venezuela en 1997, luego llegaría nuevamente un futbolista brasileño, pues Romario nuevamente haría sufrir al cuadro ‘Vinotinto’ en octubre del 2000 y, por último, sería el uruguayo Luis Suárez quien lograría celebrar cuatro veces ante Chile en noviembre de 2011.
