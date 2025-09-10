Luis Javier Suárez histórico; solo 5 jugadores han marcado 4 goles en la Eliminatoria

La Selección Colombia acabó de muy buena manera su participación en las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, propinando una goleada 6-3 a Venezuela en condición de visitante, resultado que lo dejó con 28 puntos en la tercera posición del torneo clasificatorio, solo por detrás de Ecuador (29) y Argentina (38).

El equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo demostró su poder goleador con una figura más que destacada, pues el delantero Luis Javier Suárez se despachó con un ‘póker’ de cuatro goles, un registro que muy pocos han podido hacer en la historia de las Eliminatorias.

Lea también: Revolcón en el ranking FIFA; Colombia asciende y Argentina pierde el primer puesto