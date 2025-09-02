Luis Suárez habla de sus sensaciones y expectativas con la selección

Luis Suárez, delantero de la selección Colombia habló ayer para diversos medios desde la concentración, se enfocó sobre todo en la confianza que hay, en la competencia entre compañeros y en la localía en este primer partido.

Después del entrenamiento tanto Luis Suárez como Juan Fernando Quintero se tomaron el tiempo de hablar un momento con los medios de comunicación, el delantero se mostró muy confiado en sus posibilidades y habló de lo que significa tener como compañero a Dayro Moreno.