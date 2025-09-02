Luis Suárez habla de sus sensaciones y expectativas con la selección

Cargando contenido

FCF
Eliminatorias
Actualizado:
Mar, 02/09/2025 - 09:35

Después del entrenamiento de este lunes, Luis Suárez habló y compartió con los medios de comunicación.

Luis Suárez, delantero de la selección Colombia habló ayer para diversos medios desde la concentración, se enfocó sobre todo en la confianza que hay, en la competencia entre compañeros y en la localía en este primer partido.  

Después del entrenamiento tanto Luis Suárez como Juan Fernando Quintero se tomaron el tiempo de hablar un momento con los medios de comunicación, el delantero se mostró muy confiado en sus posibilidades y habló de lo que significa tener como compañero a Dayro Moreno.    

Nadie quiere desaprovechar esta oportunidad 

Estaba muy pequeño cuando él estaba ganando la Libertadores y para uno es muy bueno encontrarse con ese tipo de jugadores, pero cada uno trabajamos para ponerle complicada las cosas al profe y cuando me toque estar aportar mi grano de arena

Dijo el delantero cuando le preguntaron por su competencia con Dayro Moreno. Se mostró muy tranquilo y confiado en aprovechar su oportunidad y como todos en la selección, muy contento de compartir vestuario con el máximo goleador colombiano.  

Pidió calma con los delanteros, “Hay que estar tranquilos y como nadie, no se quiere fallar. Hay días buenos, malos, regulares y cuando se erran ocasiones, toca pensar en la siguiente. Toca cambiar el chip rápido” 

Aprovechar la localía y sellar la clasificación 

El delantero colombiano opinó sobre la manera de jugar de los equipos visitantes en Barranquilla, apuntó a que se suelen encerrar atrás y que toca encontrar la ‘tecla’ para sellar los partidos.  

Luis aclaró que más que ser el héroe del equipo marcando gol al 90 para la clasificación, prefiere un partido abierto, con goles y con buenas sensaciones generales para todo el equipo.

Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos 

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.  

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos. 

