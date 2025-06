Luis Suárez puso fin a la polémica con Almería: "Es un sabor agridulce"

La selección Colombia empató 0-0 ante Perú en el estadio de Barranquilla, en el marco de la fecha 15 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Al finalizar el encuentro, el delantero Luis Javier Suárez atendió al Canal RCN y entregó sus impresiones sobre el resultado, su regreso al equipo nacional y la polémica generada por su convocatoria en medio de la recta final de la temporada con su club, el Almería.

Respecto a su llamado a la selección, Suárez señaló: "Venía trabajando y estaba esperando una oportunidad. Se me dio de la manera que se dio gracias a Dios y contento por volver a la selección, pero afectado por no conseguir los tres puntos para el equipo".

El atacante también se refirió a las críticas que surgieron por su salida del Almería para unirse al conjunto colombiano, considerando la situación deportiva del club en el campeonato español. "Yo creo que no solo yo, sino cualquier jugador, cuando la selección toca la puerta, es imposible decir que no. Es un sabor agridulce por dejar a mi equipo porque nos estábamos jugando cosas importantes, pero bueno. Se ha dado así y he venido a la selección".