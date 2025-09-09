Luis Suárez rompe con todo: hace historia con Colombia en eliminatoria

La fecha 18 de las eliminatorias llegaron cargadas de emociones, ya que hubo lluvia de goles en los últimos compromisos, en especial en el Estadio de Maturín, en donde se cantaron nueve goles en el partido entre la Selección de Venezuela y la de Colombia.

La 'vinotinto' llegaba a este partido con la obligación de vencer a la 'tricolor', ya que todavía contaba con chance de quedarse con el cupo al repechaje. Sin embargo, el equipo comandado por Néstor Lorenzo arruinó los planes al vencerlo por un marcador de 3-6 en donde Luis Javier Suárez fue protagonista al anotar cuatro tantos y convertirse en el primer colombiano en lograr este hecho histórico.

La Selección Colombia cerró con "broche de oro" su participación en la eliminatoria sudamericana rumbo a la Copa Mundial, ya que en su último compromiso contra la Selección de Venezuela se logró imponer con un aplastante marcador de 3-6, en donde brillaron con los goles Yerry Mina, Jhon Córdoba y el propio Luis Javier Suárez.

Néstor Lorenzo no solo le acertó a la convocatoria de Luis Suárez para los últimos duelos de la eliminatoria, sino que también le acertó a su titularidad en el compromiso contra Venezuela. El delantero samario de 27 años brilló de gran manera en Maturín tras una lluvia de goles que inició desde el minuto 42 y que le permitieron convertirse en el primer jugador de la selección en anotar 'póker' con la camiseta de la 'tricolor' en las eliminatorias.