Luis Suárez rompe con todo: hace historia con Colombia en eliminatoria
Luis Suárez anotó 'poker' en la eliminatoria ante Venezuela y se convierte en el primer jugador en la historia de Colombia en lograrlo.
La fecha 18 de las eliminatorias llegaron cargadas de emociones, ya que hubo lluvia de goles en los últimos compromisos, en especial en el Estadio de Maturín, en donde se cantaron nueve goles en el partido entre la Selección de Venezuela y la de Colombia.
La 'vinotinto' llegaba a este partido con la obligación de vencer a la 'tricolor', ya que todavía contaba con chance de quedarse con el cupo al repechaje. Sin embargo, el equipo comandado por Néstor Lorenzo arruinó los planes al vencerlo por un marcador de 3-6 en donde Luis Javier Suárez fue protagonista al anotar cuatro tantos y convertirse en el primer colombiano en lograr este hecho histórico.
Luis Suárez hizo historia anotando 4 goles con Colombia en eliminatoria
La Selección Colombia cerró con "broche de oro" su participación en la eliminatoria sudamericana rumbo a la Copa Mundial, ya que en su último compromiso contra la Selección de Venezuela se logró imponer con un aplastante marcador de 3-6, en donde brillaron con los goles Yerry Mina, Jhon Córdoba y el propio Luis Javier Suárez.
Néstor Lorenzo no solo le acertó a la convocatoria de Luis Suárez para los últimos duelos de la eliminatoria, sino que también le acertó a su titularidad en el compromiso contra Venezuela. El delantero samario de 27 años brilló de gran manera en Maturín tras una lluvia de goles que inició desde el minuto 42 y que le permitieron convertirse en el primer jugador de la selección en anotar 'póker' con la camiseta de la 'tricolor' en las eliminatorias.
Por la selección han pasado grandes goleadores como Faustino Aprilla, Fredy Rincón, Radamel Falcao, pero quien ahora está escribiendo su propia historia es Luis Suárez, quien apunta a brillar también en la Copa del Mundo 2026 si el estratega argentino le sigue dando el voto de confianza al igual que en su nuevo equipo, el Sporting de Lisboa.
Próximo partido de Luis Suárez con la Selección de Colombia
El siguiente reto de Luis Suárez con la Selección Colombia ya sería como preparación al Mundial. Se aproxima una larga jornada de amistosos en donde se espera que el delantero samario siga extendiendo su cuenta goleadora contra México, rival al cual enfrentarán el 11 de octubre en AT&T Stadium en Texas.
