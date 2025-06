Marino Hinestroza no se escondió y advirtió a Argentina en Eliminatorias

En zona mixta, el nacido en la Comuna 4 de Cali no solo habló de fútbol, sino también de las realidades de su barrio, marcado recientemente por la muerte de tres jóvenes conocidos. “Se me vienen sentimientos de mi barrio, de la gente que está allá… hasta se me eriza la piel”, confió Hinestroza, recordando las consecuencias humanas detrás de su hazaña deportiva.

Hinestroza agradeció la oportunidad, haciendo un balance sincero sobre el esfuerzo colectivo: “Dimos todo y si tenemos que dar más, lo vamos a dar, porque la gente lo pide, y por nuestro país lo vamos a dar todo”. No ocultó la frustración que acompaña a un empate sin goles: “Como grupo estamos muy tristes, la afición lo merecía, nuestras familias estaban ahí viéndonos”, expresó con honestidad.

Con la vista puesta en el duelo del martes 10 de junio en Buenos Aires frente a Argentina, Hinestroza transmitió optimismo y compromiso: “Vamos con mucha fe, trabajaremos el doble… sé que Dios levantará este barco”. Una declaración cargada de esperanza para un equipo necesitado de novedad y garra.

Su trayectoria al club verdolaga también contribuye al contexto de su llamado: el extremo vallecaucano llegó a Atlético Nacional en 2024 tras pasos por América de Cali, Palmeiras, Pachuca y Columbus Crew, habiendo colaborado con goles y asistencias en liga y Copa Libertadores.