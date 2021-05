"Me llena de profunda decepción": James arremete contra decisión de Reinaldo Rueda

Luego de conocerse la sorpresiva noticia sobre la desvinculación de James Rodríguez para los compromisos ante Perú y Argentina por las Eliminatorias a Qatar 2022; el mediocampista emitió un comunicado a través de sus redes sociales, donde mostró su descontento por la decisión que tomó el cuerpo técnico en cabeza de Reinaldo Rueda.

Asimismo, indicó que esta determinación se dio porque viene "de una recuperación que está en su parte final. He tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de condiciones a la práctica de fútbol” para haber estado disponible en los compromisos de la selección, pero lamentablemente no se dio lo esperado.

Según el documento expuesto por James, la noticia de no estar con la selección ‘tricolor’ la recibió con “sorpresa”, ya que tenía pensado poder estar al frente del equipo para estas fechas y la Copa América: “Recibo el comunicado del cuerpo técnico manifestando no contar conmigo y deseándome recuperación total, la cual realicé y en la que me he sacrificado mucho”.

Por otra parte, dejó claro que “me llena de profunda decepción, por lo que para mí significa jugar para mi país”, además dejó ver que el cuerpo técnico de Colombia no tiene la suficiente “confianza” en él y le deja un “enorme dolor” no poder defender la camiseta de Colombia.

Finalmente, le deseó a sus compañeros “la mejor energía” y dejó claro que, a pesar de la decisión de Rueda y sus compañeros, acompañará a Colombia para revertir la situación en la que se encuentra el equipo, ya que en los cuatro compromisos disputados en las eliminatorias ha conseguido solo cuatro unidades.

Hay que señalar que el reemplazo de Rodríguez será el volante de Boca Juniors, Edwin Cardona, quien estará llegando en las próximas horas.