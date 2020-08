Mensaje de Manuel Pellegrini a Reinaldo Rueda por la dirección técnica de Chile

Uno de los técnicos colombianos en el exterior que sueña con clasificar al Mundial de Catar 2022 es el colombiano Reinaldo Rueda, quien todavía dirige a la Selección de Chile a pesar de algunos detractores y rumores de directivos y hace poco fue ratificado para hacerse cargo de la Eliminatoria y la Copa América 2021.

Sin embargo, uno de los grandes anhelos del pueblo chileno sigue siendo tener a Manuel Pellegrini en su banquillo. El ‘ingeniero’ ha dirigido a clubes como Real Madrid y Manchester City y es un ídolo indiscutible de la Universidad de Chile como DT y jugador; sin embargo, el adiestrador dejó claro que respeta mucho a Reinaldo Rueda y que todavía no está en sus planes dirigir a ‘La Roja’, aunque sí sueña hacerlo en el final de su carrera.

“Por supuesto que me gustaría. El problema es que dirigir selecciones es complejo, pero me costaría dirigir una que no fuera Chile, pero trabajar con selecciones me aburre porque los jugadores llegan el lunes, descansan, juegan y se van. Es difícil trabajar en una base futbolística y el resto es trabajo administrativo”, señaló el recién nombrado entrenador del Real Betis español en diálogo con Fox Sports.

“En cambio, el trabajo de clubes me gusta más porque es de todos los días y me genera la adrenalina diaria. Entonces, siempre que haya un club que tenga un proyecto que me seduzca, lo voy a preferir; pero cuando no haya ninguno que me interese voy a volver a Chile y me encantaría tener un espacio en caso que la selección no tenga técnico”, agregó el timonel.

Y cerró con un mensaje para el DT colombiano, quien tiene en sus manos el proyecto chileno hacia Catar 2022: “Por ahora, de mi parte le deseo toda la mejor de las suertes a Reinaldo Rueda y ojalá siga este Mundial y el otro, pero en caso que estuviera vacío el cargo a mí sí me gustaría retirarme dirigiendo a la selección de Chile más adelante”.

“Esa es una idea personal de que no me sentiría bien de dirigir a otro país, pero respeto mucho a los extranjeros que sí lo hacen como Reinaldo Rueda; es solo mi manera de sentir”, añadió sobre el patriotismo de dirigir a la selección nacional de su país.