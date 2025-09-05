Messi prende alarmas con su futuro: “No creo que juegue otro Mundial”

Argentina dio un nuevo golpe en Buenos Aires para seguir sacando diferencias en la punta de la clasificación de las Eliminatorias Sudamericanas. La ‘Albiceleste’ en Buenos Aires se quedó con una victoria categórica liquidando a Venezuela con un 3-0.

Lionel Messi fue una de las grandes figuras como era de esperarse, especialmente en el último partido del astro argentino en Buenos Aires por las Eliminatorias Sudamericanas. Marcó dos goles y disputó todo el partido cuando se preveía que podía dejar el terreno de juego para el aplauso del Más Monumental que estaba a reventar para despedir al ex Barcelona.

Su técnica y sus regates están intactos. Con 38 años, el fútbol no quiere soltar a Lionel Messi que tampoco quiere dejarlo. Sin embargo, las Eliminatorias Sudamericanas sí se acabaron para el jugador del Inter Miami que jugó su último partido de las clasificatorias ante Venezuela en Buenos Aires.

Después del partido ante Venezuela, Lionel Messi dio unas declaraciones que prenden las alarmas con su futuro y con lo que serán los siguientes mundiales tras sellar la clasificación de manera anticipada con Argentina en este 2025.

“NO CREO QUE JUEGUE OTRO MUNDIAL”; LIONEL MESSI

Una vez acabó el partido, Lionel Messi, lleno de sensaciones por lo que fue su despedida en Buenos Aires dejó entrever las dudas que tiene con su presencia en el Mundial. Sin decir si es el de 2026 o el de 2030, Messi afirmó que no jugaría otra cita orbital.

El astro sentenció que, “lo mismo que dije en su momento: no creo que juegue otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no llegue, pero estoy ilusionado, con ganas y, como siempre, voy día a día, partido tras partido. Hoy era el último aquí”. No hay confirmación de si Messi estará en el 2026, pero los tiempos le dan para poder liderar el barco y buscar hacerse con otra Copa del Mundo.

Sin embargo, dejó claro que para el Mundial de 2026 esperará cómo le responde el cuerpo, “a veces me siento bien, a veces no tanto, y depende mucho de eso. Nueve meses pasan rápido y al mismo tiempo es un montón. Veré cómo me voy sintiendo”. Siguiendo por esa misma línea aseveró que lo primero es sentirse bien, “la prioridad es sentirme bien y ser sincero conmigo mismo. Cuando disfruto dentro de la cancha, quiero seguir, pero si no estoy bien, prefiero no estar”.

LIONEL MESSI NO JUGARÁ CONTRA ECUADOR

Lionel Scaloni también tomó la palabra en un partido lleno de emociones. Messi se despidió de las Eliminatorias Sudamericanas, no solo en Argentina, pues, el entrenador argentino dejó claro que no contarán con el astro del Inter Miami ante Ecuador. En ese sentido, regresará a Estados Unidos para seguir afrontando la MLS.

"Del partido de Leo (Messi) hay poco que comentar. No va a viajar a Ecuador, ha terminado cansado. La verdad que tendría que haber salido y no lo hizo por la emotividad del partido. Más o menos ya lo habíamos hablado de que juegue todo el partido, pero tendría que haber salido. Ha terminado bastante cargado, así que a Ecuador no va a ir. Merecido tiene pasar unos días con su familia", sentenció Lionel Scaloni.

No obstante, Lionel Scaloni se animó a mencionar que seguirá contando con Lionel Messi, por lo menos para lo que resta del año. El director técnico aseveró que, “en octubre nos volvemos a encontrar para los amistosos”.