¿Nacionalizado a la Selección? El jugador chileno que podría ser convocado por Rueda

En las últimas horas se conoció de la posibilidad de que Reinaldo Rueda convoque a un jugador chileno a la Selección Colombia. Según se conoció desde el diario El Heraldo, el futbolista Joaquín Montecinos sería opcionado para actuar en la 'Tricolor'.

Joaquín es hijo de Cristian Montecinos, quien jugó en el Junior en el pasado. Precisamente su padre le contó al mencionado medio sobre la posibilidad de que este actúe con la Selección Colombia.

“Eso fue un comentario de una persona que me hizo una entrevista. Como que cambió un poco lo que yo le había contestado. Me preguntaron que si en algún momento llamaban a Joaquín de Colombia él iría, yo respondí que posiblemente. Pero en este momento Joaquín está totalmente claro en que la primera opción para él es la selección chilena, y no es por desmerecer a Colombia”, explicó.

El mediocmapista de 25 años actúa en el Audax Italiano; en 20 partidos jugados ha marcado 6 goles. El volante cuenta con ambas nacionalidades, y aunque hizo parte de la Sub-21 de Chile, todavía no ha sido llamado al equipo de mayores.

Hay que recordar que en el pasado Reinaldo Rueda, cuando dirigía al seleccionado austral, ya había convocado a un futbolista nacionalizado. En ese caso fue Benjamín Anthony Breton, revelación de Chile en la última Copa América y nacido en el Reino Unido.

Lo cierto es que Rueda analiza cada posibilidad para cubrir de la mejor manera cada necesidad de Colombia en las Eliminatorias sudamericanas, donde el gran objetivo es pelear por el un cupo al Mundial de Qatar 2022.