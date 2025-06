Néstor Lorenzo confesó que se "enojó" con los jugadores de la Selección Colombia

Néstor Lorenzo confesó que Sí se enojó con los jugadores de la Selección Colombia

El pasado martes 10 de octubre, Colombia disputó un partido intenso con constantes polémicas y cruces entre los jugadores en el empate 1-1 con Argentina por la fecha 16.

En las últimas horas, Néstor, Lorenzo, entrenador del equipo nacional, confesó en diálogo con Gustavo Kuffner en Puede Pasar radio por Dsports Radio 103.1 que sí se enojó con los jugadores de la Selección Colombia.

"Me sorprende un poco la agresividad, estaba de una manera especial, querían ganar como siempre, pero discutiendo cada jugada, todos los argentinos y colombianos jugaron un partido muy disputado desde lo físico y desde lo táctico. Las discusiones en cada jugada me parecieron exacerbadas, desde las dos pares. Me enojé con mis jugadores por que discutieran tanto, no me gusta tanto eso, me gustan que se corra, que sí les duele algo se les atiende, pero sin tanta pelea, hubo una pelea en cada pelota dividida y se jugó a full", explicó Lorenzo.