Néstor Lorenzo reveló la ilusión con Luis Díaz vs Argentina: "Como 'Lucho' no hay nadie"

LUIS DÍAZ, CLAVE PARA NO CONVOCAR A OTRO DELANTERO

La Selección Colombia ha sufrido bajas importantes en el combinado nacional. Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba fueron desconvocados antes de la concentración y llamaron a Luis Javier Suárez. Después de enfrentar a Perú, Jhon Jáder Durán tampoco pudo quedarse por una lesión lumbar que viene presentando desde hace un buen tiempo.

Curiosamente, en su lugar, Néstor Lorenzo convocó a Rafael Carrascal, un volante de marca que no es ficha por ficha para reemplazar al delantero del Al Nassr. La no convocatoria de un delantero pasa por el regreso de Luis Díaz, “principalmente porque regresa Luis Díaz. Entonces la posición de Durán tenemos al ‘Cucho’ Hernández, a Luis Suárez. Llamar a otro delantero para mandarlo a la tribuna considero que no correspondía sabiendo que con los jugadores que tenemos estamos cubiertos con un evento no deseado”.

Complementó con, “uno debe imaginar un partido en el que entran 11 jugadores y terminan 11, pero muchas veces no es así y tienes que cubrirte en ese caso”. Rafael Carrascal tomará el lugar de Jhon Durán, pese a que no son jugadores que comparten la misma posición en cancha.

EL IMPACTO DE LUIS DÍAZ EN LA CANCHA Y LO QUE SUMA SU PRESENCIA

Además de destacar que con Luis Díaz están completos en la delantera, Néstor Lorenzo reveló cómo cambia el equipo cuando está el guajiro en cancha, “nos da otra posibilidad en el mano a mano. Como ‘Lucho’ no hay nadie, en el mundo hay pocos. Tener a ‘Lucho’ nos da muchas variantes desde lo táctico y la presencia de un jugador como él consagrado, así que, contento de que vuelva y esperando que haga un gran partido”.

Seguramente, con el regreso de Luis Díaz, el del Liverpool será titular por la banda izquierda y en la delantera estaría Luis Javier Suárez. Sin embargo, el guajiro ha sido importante como un delantero ‘9’ en el frente de ataque como lo utilizó Arne Slot en la reciente Premier League.

Por la salida de Jhon Durán por malestares lumbares, le puede dar un mano en el frente de ataque. Jugando por la izquierda, el extremo también podría aparecer como un delantero centro alternando con Luis Suárez o con el ‘Cucho’ Hernández que puede ser titular en la zona ofensiva.