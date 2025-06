Néstor Lorenzo reveló las razones por las que Argentina vs Colombia se volvió clásico

El empate 1-1 entre Colombia y Argentina en la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 dejó múltiples sensaciones, tanto dentro como fuera del campo. Más allá del valioso punto conseguido por el combinado nacional en territorio argentino, las declaraciones del técnico Néstor Lorenzo marcaron la agenda mediática por su contundente análisis del encuentro y, en especial, por la intensidad con la que se vivió.

Tras el pitazo final, el estratega argentino al servicio de la Selección Colombia no dudó en calificar el partido como uno de los más intensos del fútbol sudamericano, al tiempo que expresó su sorpresa por la actitud con la que la albiceleste enfrentó el compromiso. “A mí me sorprende la agresividad y me parece que sí estaban de una manera especial. Querían ganar como siempre y discutiendo cada jugada”, afirmó Lorenzo, quien no ocultó su malestar por el tono con el que se disputaron varios pasajes del duelo.

El técnico cafetero hizo énfasis en el alto grado de fricción del enfrentamiento que, a su juicio, sobrepasó los límites normales de un partido de alta competencia. “Es un partido muy disputado desde lo físico y desde lo táctico también, pero las discusiones en cada pelota o dividida me parecieron exageradas”, sentenció Lorenzo, quien dejó ver que, más allá de lo futbolístico, hubo momentos donde el descontrol emocional estuvo a punto de desbordarse.

Incluso, el entrenador fue autocrítico con el comportamiento de sus propios dirigidos, reprochando que se engancharan en tantos roces y discusiones innecesarias. “Yo me enojé también con mis jugadores de que discutieran tanto. No me gusta tanto eso. No quería tanta pelea, era como que había una pelea, cada pelota dividida”, agregó, reflejando su deseo por un juego más fluido y centrado en el balón.

La tensión vivida en el campo pareció confirmar que este Colombia vs Argentina ya no es un simple cruce eliminatorio. Para Lorenzo, el choque ha adquirido un sabor especial, casi de clásico. “No sé si lo consideran un clásico, pero han sido partidos muy disputados”, puntualizó, abriendo la puerta a una nueva narrativa en la historia de este enfrentamiento.

El empate en Buenos Aires mantiene a Colombia en una posición expectante de cara a la clasificación al Mundial 2026, pero también evidencia que el equipo ha ganado respeto entre las potencias del continente. La igualdad con Argentina, vigente campeona del mundo, deja un mensaje claro: Colombia está para competirle de tú a tú a cualquiera.

Con este resultado, el equipo de Lorenzo se consolida en zona de clasificación y extiende su invicto en las Eliminatorias, mientras que el entrenador aprovecha cada escenario para moldear la identidad del equipo, dentro y fuera del terreno. La intensidad del partido ante la albiceleste, aunque polémica, es una muestra más de que la Selección Colombia ha vuelto a ser protagonista en el escenario continental.