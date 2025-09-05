Actualizado:
Vie, 05/09/2025 - 11:30
Néstor Lorenzo se enfureció tras clasificación de Colombia al Mundial
Néstor Lorenzo explotó en medio de la rueda de prensa tras la clasificación de Colombia al Mundial.
La Selección Colombia volvió a celebrar una clasificación a la Copa del Mundo después de haber faltado a la de Catar en 2022. Este hecho llenó de felicidad a todo el país y claramente a los jugadores que alcanzaron nuevamente este icónico logro en la historia de la 'tricolor'.
Sin embargo, no todo fue "color de rosa" en la plantilla colombiana, ya que Néstor Lorenzo vivió un incómodo momento en medio de la rueda de prensa tras la victoria y clasificación ante Bolivia, ya que su planteamiento táctico fue criticado y terminó reprochando la opinión y pregunta que llevó al cabo el periodista con un "Analicemos un poquito mejor antes de hacer la pregunta”.
Le puede interesar: Colombia recibe buena noticia para enfrentar a Venezuela: recupera 2 figuras
Néstor Lorenzo se despachó con periodista en la clasificación de Colombia
Colombia concretó su clasificación a la Copa Mundial al golear en condición de local, con más de 30.000 espectadores en el Estadio Metropolitano, a la Selección de Bolivia. Con este resultado, la 'tricolor' se quedó con uno de los seis cupos directos al certamen mundialista 2026. Mientras que la escuadra boliviana quedó solo con opciones de quedarse con el puesto de repechaje, el cual está en disputa con Venezuela.
La 'tricolor' celebró su regresó al Mundial, pero los periodistas no desaprovecharon la oportunidad para cuestionar al estratega argentino, quien reprochó a uno de los periodistas que le hizo una pregunta mal planteada con respecto a la táctica que con la que saltó al terreno de juego para enfrentar y vencer a Bolivia.
Néstor Lorenzo le pidió al periodista que analizara sus preguntas, ya que él consideraba que la labor que había hecho estuvo correcta y que por ello fue que consiguió un resultado positivo que le permitió la clasificación.
“Analicemos un poquito mejor antes de hacer la pregunta”, Néstor Lorenzo confrontó a dos periodistas por sus preguntas en la rueda de prensa tras el partido de la Selección Colombia con Bolivia. pic.twitter.com/3CrlVYp3T7— Alfonso Hernández (@AlfonsoH) September 5, 2025
En otras noticias: DAYRO MORENO UNE AL PAÍS, PERO... ¿NO HAY MÁS?
Lea también: James preocupa a Selección Colombia tras clasificación al Mundial: polémica acción
¿Cuándo será el partido de la Selección Colombia ante Venezuela en la eliminatoria?
El último partido de la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 está programado para el martes 9 de septiembre de 2025, cuando visitará a Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín. El duelo comenzará a las 18:30 (hora colombiana). Este enfrentamiento corresponde a la última fecha del torneo, la jornada 18, y llega tras la confirmación del pase de Colombia al Mundial tras su victoria en la fecha anterior.
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
Fuente
Antena 2