Néstor Lorenzo se enfureció tras clasificación de Colombia al Mundial

La Selección Colombia volvió a celebrar una clasificación a la Copa del Mundo después de haber faltado a la de Catar en 2022. Este hecho llenó de felicidad a todo el país y claramente a los jugadores que alcanzaron nuevamente este icónico logro en la historia de la 'tricolor'.

Sin embargo, no todo fue "color de rosa" en la plantilla colombiana, ya que Néstor Lorenzo vivió un incómodo momento en medio de la rueda de prensa tras la victoria y clasificación ante Bolivia, ya que su planteamiento táctico fue criticado y terminó reprochando la opinión y pregunta que llevó al cabo el periodista con un "Analicemos un poquito mejor antes de hacer la pregunta”.

Le puede interesar: Colombia recibe buena noticia para enfrentar a Venezuela: recupera 2 figuras

Néstor Lorenzo se despachó con periodista en la clasificación de Colombia

Colombia concretó su clasificación a la Copa Mundial al golear en condición de local, con más de 30.000 espectadores en el Estadio Metropolitano, a la Selección de Bolivia. Con este resultado, la 'tricolor' se quedó con uno de los seis cupos directos al certamen mundialista 2026. Mientras que la escuadra boliviana quedó solo con opciones de quedarse con el puesto de repechaje, el cual está en disputa con Venezuela.

La 'tricolor' celebró su regresó al Mundial, pero los periodistas no desaprovecharon la oportunidad para cuestionar al estratega argentino, quien reprochó a uno de los periodistas que le hizo una pregunta mal planteada con respecto a la táctica que con la que saltó al terreno de juego para enfrentar y vencer a Bolivia.