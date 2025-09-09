Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 22:20
Néstor Lorenzo se molestó: hizo polémico reclamo a sus jugadores
Colombia, ganó y goleó a Venezuela, pero Néstor Lorenzo reveló molestia con sus jugadores.
La Selección Colombia sufrió en las eliminatorias, pero finalmente se quedó con uno de los cupos directos a la Copa Mundial tras haber faltado en la edición 2022. El equipo comandado por Néstor Lorenzo tuvo que esperar hasta la jornada 17 de la competencia, pero finalmente pudo clasificar ubicado en la tercera casilla de la tabla de posiciones.
La fecha 18 fue definitiva para que la 'tricolor' se despidiera con un envión anímico importante de cara a los retos que enfrentarán de cara al Mundial, pero también fue causante de un gran descontento por parte de Néstor Lorenzo, quien confesó que los jugadores lo hicieron enojar durante el entretiempo del duelo ante Venezuela.
Néstor Lorenzo no se guardó nada con los jugadores de Colombia tras victoria ante Venezuela
El Estadio Monumental de Maturín fue el escenario deportivo que se encargó de abrirle las puertas a un nuevo compromiso de la 'vinotinto' en la eliminatoria. En esta plaza la Selección de Venezuela no había perdido en varias fechas a lo largo de la eliminatoria, pero Colombia llegó a cambiar todo este paradigma e imponerse con un sólido marcador de 3-6.
Para esta ocasión, Néstor Lorenzo decidió "patear el tablero" y realizar seis cambios, lo que en su principio parecía que no iba a rendir frutos, pero con el pasar del partido Colombia se creció y se terminó llevando los tres puntos de la victoria. Sin embargo, el estratega argentino reveló que hubo cierta molestia con sus jugadores durante el entretiempo, ya que no se estaba cumpliendo con lo que se había hablado y trabajado.
"El balance es un proceso desde que llegamos en 2023, ya son dos años y medio en donde sin duda ha habido altibajos, sobre todo en los resultados de varios partidos que se nos escaparon sobre la hora, pero el equipo siempre fue protagonista y siempre salió a buscar los partidos y eso es lo que tenemos que seguir mejorando. Hoy Venezuela nos complicó en el primero tiempo y puede pasar, dentro de un partido hay mini partidos que complican el tramite del partido, pero nos supimos reponer y eso es lo importante. Solo les pido que no me hagan enojar en el entretiempo otra vez para la próxima porque la verdad sentí que no estábamos compitiendo de la manera en que habíamos hablado".
Próximo partido de la Selección Colombia antes del Mundial
El siguiente reto del estratega argentina será en suelo estadounidense enfrentando a una de las selecciones más fuertes de Concacaf y con amplia experiencia en Mundiales, México. El equipo comandado por Javier Aguirre se medirá ante Colombia el 11 de octubre en AT&T Stadium en Texas.
