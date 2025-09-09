Néstor Lorenzo se molestó: hizo polémico reclamo a sus jugadores

La Selección Colombia sufrió en las eliminatorias, pero finalmente se quedó con uno de los cupos directos a la Copa Mundial tras haber faltado en la edición 2022. El equipo comandado por Néstor Lorenzo tuvo que esperar hasta la jornada 17 de la competencia, pero finalmente pudo clasificar ubicado en la tercera casilla de la tabla de posiciones.

La fecha 18 fue definitiva para que la 'tricolor' se despidiera con un envión anímico importante de cara a los retos que enfrentarán de cara al Mundial, pero también fue causante de un gran descontento por parte de Néstor Lorenzo, quien confesó que los jugadores lo hicieron enojar durante el entretiempo del duelo ante Venezuela.

Néstor Lorenzo no se guardó nada con los jugadores de Colombia tras victoria ante Venezuela

El Estadio Monumental de Maturín fue el escenario deportivo que se encargó de abrirle las puertas a un nuevo compromiso de la 'vinotinto' en la eliminatoria. En esta plaza la Selección de Venezuela no había perdido en varias fechas a lo largo de la eliminatoria, pero Colombia llegó a cambiar todo este paradigma e imponerse con un sólido marcador de 3-6.

Para esta ocasión, Néstor Lorenzo decidió "patear el tablero" y realizar seis cambios, lo que en su principio parecía que no iba a rendir frutos, pero con el pasar del partido Colombia se creció y se terminó llevando los tres puntos de la victoria. Sin embargo, el estratega argentino reveló que hubo cierta molestia con sus jugadores durante el entretiempo, ya que no se estaba cumpliendo con lo que se había hablado y trabajado.