Néstor Lorenzo señaló los culpables del empate de Colombia ante Perú

"La verdad es que no pudimos imponer la supremacía del juego en el resultado, creo que nos faltaron dos cosas fundamentales para ganar el partido que es un poco de intensidad en los últimos metros y precisión. Creo que Perú también se defendió muy bien y nos complicó en ese sentido. Tanto 'cucho' como arias hicieron un buen partido, pero nos faltaba el último pase y la idea era imponernos en campo rival y encontrar no solo por afuera, pero no rompimos de la manera que previmos y no cumplimos. En líneas generales no fue un buen partido, no pudimos terminar situaciones de gol las jugadas que iniciamos y le dimos tiempo a Perú de reacomodarse, de cerrarse".