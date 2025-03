Neymar tomó decisión tras la salida de Dorival Júnior: “Estoy fuera”

Brasil sigue dando de qué hablar, pero esta vez no por su buen juego, sino por un pobre rendimiento que ha tenido en las Eliminatorias Sudamericanas. Aunque lograron superar a Colombia de manera agónica, la dura derrota en el clásico sudamericano ante Argentina acabó con todo.

Era el momento ideal para sumarse a la parte alta y clasificar de manera anticipada al Mundial de 2026. Una mala cara sin Neymar que se cayó de la convocatoria tras una lesión que lo dejó por fuera. Ney no pudo ayudar y regresar a la competencia después de recuperarse de una durísima lesión y recaer en ella cuando jugaba en el Al Hilal.

Neymar no pudo estar en la derrota ante Argentina que hubiese sido una buena prueba para saber en qué nivel está el astro brasileño. El ex Barcelona tampoco pudo estar presente en la salida de Dorival Júnior, pues ese partido fue el que terminó con el vínculo del entrenador.

Lejos de estar ausente, Ney vio el partido mientras se recupera de su lesión y reaccionó a la derrota, “vi el partido, hablé con algunos jugadores después de la derrota. Es triste, ¿verdad? Es malo perder un juego, lo sabemos, pero por la forma en que sucedió…”. Luego dijo que fue una desgracia el nivel que tuvieron.

NEYMAR REACCIONÓ A LA SALIDA DE DORIVAL JÚNIOR TRAS LA DERROTA ANTE ARGENTINA

Además de detallar el mal partido que tuvieron sus compañeros, también habló sobre la costosa salida de Dorival Júnior que ya se preveía por la mala cara de Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas. Aunque enderezaron la cara con respecto al inicio de las clasificatorias, todo se vino abajo por la derrota en el clásico sudamericano.

Le preguntaron por el cambio de director técnico y rompió el silencio en entrevista con Charla Podcast en donde dejó a un lado su perfil como jugador de la selección de Brasil y se sinceró, dando claves de que ha estado afuera y no puede hablar mucho sobre el tema, “no tengo nada que ver con esto. Soy un jugador, no me metas en esto. Estoy fuera”.

Quedará a la espera conocer quién será el nuevo entrenador de la ‘Canarinha’. Entre los candidatos figuran grandes entrenadores como Jorge Jesús, Carlo Ancelotti o Pep Guardiola. Justamente, el técnico portugués se podría ver las caras nuevamente con Neymar tras la experiencia que vivieron juntos en el Al Hilal de Arabia Saudita.