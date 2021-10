"No es lo mismo en la Selección": el NO de Asprilla cuando le preguntaron por Macalister Silva

David Macalister Silva viene siendo figura con Millonarios en la Lig Betplay. Por ello, su nombre ha sido mencionado como un carta a tener en cuenta por parte de la Selección Colombia si es que el técnico Reinaldo Rueda busca alternativas para la zona de creación, pensando en los próximos partidos de Eliminatorias.

Así por lo menos sucedió en un programa de ESPN donde uno de los panelistas propuso a Macalister Silva, a lo que reaccionó Faustino el ‘Tino’ Asprilla señalando que no era lo mismo jugar en la Selección Colombia, que en un equipo del fútbol profesional colombiano ante rivales del entorno local.

"Colombia necesita un volante que produzca fútbol, no lo tiene. No sé si con la camiseta de la Selección Colombia van a producir el mismo fútbol”, dijo Asprilla en referencia al jugador de Millonarios. “No es lo mismo jugar con las selecciones Colombia”, añadió el ex delantero del equipo nacional en los noventa.

Tres novedades que tendría Colombia ante Brasil y Paraguay

Respecto a otras noticias de la Selección Colombia, se comenzó a hablar de las novedades que tendría el equipo ‘tricolor’ para los partidos ante Brasil y Paraguay de noviembre. De acuerdo a lo que se conoció, además de James Rodríguez, habría tres futbolistas que serían nuevamente convocados por Reinaldo Rueda.

El primero sería el delantero Miguel Ángel Borja, quien se perdió los encuentros de octubre por lesión. También volvería Yairo Moreno, al igual que el atacante del Atalanta, Luis Fernando Muriel, ausente de las últimas convocatorias.