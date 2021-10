"No fue el peor resultado": Tabárez analizó el juego entre Uruguay y Colombia

El entrenador de la selección uruguaya de fútbol, Óscar Washington Tabárez, aseguró este jueves que el empate 0-0 con Colombia "no fue el peor resultado que podría haber ocurrido".

'El 'Maestro' resaltó el buen trabajo que hizo su equipo durante la primera etapa, especialmente en los 30 minutos iniciales.



Subrayó que Uruguay no puede decir que el resultado final es bueno para sus intereses, aunque resaltó que Colombia generó dos situaciones claras que pudieron inclinar la balanza en favor de los dirigidos por Reinaldo Rueda.



"No es ser conformista, pero no fue el peor resultado que podría haber ocurrido", concluyó Tabárez.



Manifestó que es muy difícil que Giorgian de Arrascaeta y José María Giménez puedan jugar el próximo domingo frente a Argentina, pues ambos debieron abandonar el campo de juego lesionados.



Además, también se perderá el partido, por recibir la segunda tarjeta amarilla, Rodrigo Bentancur.



Con el empate, Uruguay llegó a 16 puntos en la clasificación, mientras que Colombia quedó con 14.

El próximo domingo, la Celeste visitará a Argentina en el Monumental de Buenos Aires. Colombia recibirá a Brasil en el Metropolitano de Barranquilla.