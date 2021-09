"No hay liderazgo ni capitán": ataques de Freddy Rincón a la Selección Colombia

La Selección Colombia jugará este jueves en el estadio Metropolitano de Barranquilla ante Chile por la triple fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022 del mes de septiembre. El equipo de Reinaldo Rueda solamente ha conseguido dos puntos de seis posibles ante Bolivia y Paraguay en condición de visitante.

No obstante, allegados de la ‘tricolor’ no han visto de buena manera lo hecho en estas fechas por el estratega Reinaldo Rueda ni mucho menos por los jugadores. Por ello, un referente de la ‘tricolor’ como Fredy Rincón criticó tajantemente lo que ha venido mostrando la selección.

Le puede interesar: "Rueda no es un planificador": no paran las críticas contra técnico de Colombia

El ahora panelista de Win Sports, no se escondió y dijo que en Colombia “no hay liderazgo ni capitán. Liderazgo no es solo jugar bien y ser figura. A Falcao no lo veo como un líder. Por ejemplo; en el partido ante Bolivia faltó alguien que hablara para que el balón se tuviera y se enfriara el encuentro".

Y es que hay que decir que Colombia ante los bolivianos no tuvo un buen juego y además, teniendo la ventaja no logró guardar el resultado, pues en los diez últimos minutos del partido vio como le sacaron los tres puntos del bolsillo, mientras que en Asunción le tocó remar para empatar el partido y su juego no estuvo acorde con lo que se esperaba, teniendo en cuenta los jugadores que estuvieron en el campo.

Vea también: Osorio no se esconde: indemnización si se va del América y oferta de una selección africana

Por el momento, no hay más tiempo de espera, Colombia tiene que sumar de a tres obligatoriamente, teniendo en cuenta que Chile es un rival directo que podría sacarlo momentáneamente del puesto de reclasificación.