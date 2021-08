"No le falté el respeto a nadie": Jhon Córdoba y explicaciones por polémica en la Selección Colombia

La convocatoria de la Selección Colombia se convirtió en una odisea para el cuerpo técnico de la ‘tricolor’ que encabeza Reinaldo Rueda. El día martes 24 de agosto, el vallecaucano entregó el listado de 28 jugadores que tendrán la oportunidad de enfrentar a Bolivia, Paraguay y Chile por la triple fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022.

Ante esta situación hubo dos jugadores que mostraron su inconformismo al no verse en el listado. Johan Mojica y Jhon Córdoba dieron su opinión en las redes sociales donde fueron fuertemente criticados por no ‘respetar’ la decisión de Rueda.

El delantero colombiano aceptó una entrevista en el programa Saque Largo de Win Sports, donde manifestó que “no le he faltado el respeto a nadie, puse un trino en caliente y ya está”, resaltó el atacante del club Krasnodar. Asimismo, dijo que “tenía ganas de estar, pensaba que esta iba a ser, nos hicimos pajaritos en el aire” al creer que estaría entre los 28 convocados.

“A veces actuamos impulsivamente, creía que esté iba a ser el llamado. Todos estábamos contentos por lo que se venía haciendo, llevaba varios años en Alemania haciendo las cosas. Pensábamos que esta era con mis cercanos. Me llenó de frustración, no quería saber de nada”, recordó Córdoba.

Y es que estas declaraciones de Córdoba fueron señaladas por allegados a la 'tricolor: “Soy una persona tranquila, luego de poner eso reaccioné, pero ya estaba hecho. Me senté y pensé. Muchas personas se sorprendieron porque no soy de hacer eso. No es fácil escoger, los que llamaron se lo merecen y debo entenderlo. No insulté a nadie y la idea es dar la cara, una explicación y aclarar este tema”, fue la explicación entregada por el atacante, quien espera estar entre los convocados para las próximas fechas.

Finalmente, Jhon Córdoba dejó un mensaje de disculpas, debido a que “somos personas y sentimos como todo el mundo. Tenemos derecho a fallar y a corregir los errores. Quizás no era el momento de poner el tweet. Una cosa es lo profesional y lo humano, no podemos mezclar que luego de eso nos van a llamar. En toda mi carrera no he tenido problemas con alguien. Hay que seguir trabajando y el tiempo lo dirá para ver si soy seleccionado”.