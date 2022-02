"No le meten un gol ni al arcoíris y se cabrean": 'Pibe' Valderrama por la selección Colombia

La Selección Colombia sigue generando opiniones después de perder con Perú y Argentina en las fechas 15 y 16 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial de Qatar 2022.

En esta ocasión, quien volvía a hacer su acostumbrado análisis fue Carlos Alberto 'Pibe' Valderrama. En tono vehemente, Valderrama afirmó que el equipo nacional no le hace un gol ni al arcoíris y cuestionó que se enojen por dar su opinión.

"No somos capaces de meter un gol, es el problema que tenemos. No hemos jugado bien, pero hemos tenido ocasiones a punta de centros. Todos los goleadores han venido y no somos capaces de meter un gol, llevamos siete partidos sin meter uno", afirmó.

E 'Pibe' continúo asegurando que el problema no es la casa de la Selección o la cancha ni el clima.

"El problema no es la casa de la Selección, el problema no es la cancha, el problema no es el clima, el problema no es que la gente llene el estadio. En el fútbol hay que reconocer cuando uno juega mal, no hay que echarle la culpa al pública que va al estadio, siempre excusas, no hay que quejarse, en el fútbol hay que jugar. Hay que reconocer cuando uno juega mal, que es lo que pasa en la Selección, pero se cabrean cuando uno da una opinión. No le metemos un gol ni al arcoíris", dijo.