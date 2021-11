"No se debe sacar a Rueda": primer jugador de la Selección que sale en defensa del DT

El portero de Atlético Nacional, Aldair Quintana, ha sido uno de los más regulares en la presente temporada del cuadro de Alejandro Restrepo.

Luego de sus buenas presentaciones, Quintana se ha ganado un cupo en la Selección Colombia donde ha hecho parte de una que otra convocatoria.

Además, conoce la interna de la ‘tricolor’ y por ello, defendió lo que hace el técnico Reinaldo Rueda, quien ha sido criticado por el desempeño dentro de la selección.

“Quedan solo cuatro partidos y si bien no se han dado los resultados que hemos querido, aún estamos en zona de clasificación, pero eso es importante. No dependemos de otras selecciones, si ganamos los cuatro partidos que quedan vamos a ir a Catar. No creo que a estas alturas de la Eliminatoria se dé para sacar al DT”, dijo Quintana en la rueda de prensa previa al partido que cerrará la jornada de la Liga Betplay ante Millonarios.

Por otra parte, Aldair agregó su opinión sobre el agrio empate ante Paraguay: “Quedan cuatro partidos súper importantes y tengo mucha fe de que se va a lograr, de que los jugadores que están o los que lleguen a estar van a tener la suficiente jerarquía para sacarlo adelante, no tengo duda de eso, hay un gran grupo humano, un gran equipo. Como hincha hice mucha fuerza viendo el partido, quizás no se dio el resultado que queríamos, pero tengo mucha fe y esperanza que vamos a ir a Catar”.

Hay que recordar que Nacional buscará vencer a Millonarios este domingo 28 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot a partir de la 3:30 p.m.