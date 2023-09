La Selección Colombia se llevó un empate frente a Chile, sumó cuatro puntos en la tabla de posiciones y mantuvo el invicto desde que Néstor Lorenzo asumió el cargo de entrenador.

Sin embargo, hubo picos bajos de rendimiento entre varios jugadores, entre los cuales estuvo Dávinson Sánchez, impreciso y superado en varios momentos por el conjunto rival.

Al respecto, se refirió el propio jugador del Tottenham, quien manifestó que no tiene que demostrarle nada a nadie sobre su rendimiento individual: "No tengo que demostrarle nada a nadie. Esta es una linda profesión, donde mentiras no podemos meternos, esta es una selección muy completa donde el que tenga las chances en la cancha va a poder demostrar quién es y lo más importante es poder rendir al nivel que se espera", expresó Sánchez ante la prensa.

En cuanto al partido, Dávinson manifestó que la cancha jugó en contra de lo que pretendían frente a Chile. "Se viene trabajando bien. De una manera u otra se saca la primero portería en cero, algo en lo que necesitábamos hacer mucho énfasis después de que estábamos recibiendo varios goles en los últimos amistosos. Fue un partido muy cortado, donde por ahí ellos tuvieron un par de chances, pero nosotros si apurábamos un poco más le sacábamos más provecho”.

La Selección Colombia volverá a jugar en las Eliminatorias frente a Uruguay en Barranquilla el 12 de octubre; cinco días después visitará a Ecuador en Quito.