Sáb, 06/09/2025 - 10:57
No todo fue fiesta en la despedida de Messi
Fuerte cruce entre capitanes en el túnel de vestuarios.
El pasado 4 de septiembre se jugó la fecha 17 de las eliminatorias rumbo al mundial 2026, en esta fecha se enfrentaron Venezuela y Argentina en un partido que quedó marcado por la supuesta despedida de Lionel Messi en partidos de eliminatoria para su selección.
Lo que pareció una fiesta en todo momento con un partido realmente sencillo para la albiceleste vivió un momento de tensión cuando en el entretiempo hubo un fuerte encontronazo entre el capitán de Argentina y Tomás Rincón capitán de la vinotinto.
¿Qué pasó en el túnel de vestuarios?
Cuando los dos equipos se dirigían a sus respectivos camerinos se vivió un momento muy tenso entre los capitanes de los dos equipos.
Tenso momento al terminar el primer tiempo del Argentina vs Venezuela en donde Lionel Messi busca a Tomás Rincón.— Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) September 5, 2025
Video cortesía de Esteban Stagno en Tik Tok. pic.twitter.com/M3oSpMNYA2
Sorprende como el astro argentino se ha visto envuelto en varias discusiones en los últimos partidos, un jugador que a lo largo de su carrera se caracterizó por ser muy tranquilo ha estado presente en varias de estas acciones.
¿Qué se les viene a ambos?
La última fecha será determinante para las aspiraciones de los venezolanos, enfrentan a Colombia de locales buscando asegurar su cupo para el repechaje, mientras tanto, Argentina visitará a Ecuador en un partido en el que ninguno se juega nada.
