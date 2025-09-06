No todo fue fiesta en la despedida de Messi

El pasado 4 de septiembre se jugó la fecha 17 de las eliminatorias rumbo al mundial 2026, en esta fecha se enfrentaron Venezuela y Argentina en un partido que quedó marcado por la supuesta despedida de Lionel Messi en partidos de eliminatoria para su selección.

Lo que pareció una fiesta en todo momento con un partido realmente sencillo para la albiceleste vivió un momento de tensión cuando en el entretiempo hubo un fuerte encontronazo entre el capitán de Argentina y Tomás Rincón capitán de la vinotinto.