Nueva 'verdad' sobre Jhon Jader Durán en Selección Colombia: "Me da tristeza"

Con un balance de seis victorias, siete empates y cuatro derrotas, la Selección Colombia consiguió el tiquete al Mundial 2026 luego de vencer con autoridad 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano. El equipo nacional llegó a 25 puntos y se acomodó en la quinta casilla de la tabla de las Eliminatorias de Conmebol, a falta de una fecha para el cierre.

La clasificación trajo consigo un aire de fiesta, pero también de análisis obligado. Aunque este camino era señalado como el más accesible hacia una Copa del Mundo, la irregularidad de varios futbolistas y algunas decisiones discutidas por parte del técnico Néstor Lorenzo retrasaron la celebración hasta la penúltima jornada, dejando la sensación de que el cupo pudo asegurarse mucho antes.

¿Por qué no convocaron a Jhon Jader Durán a la Selección Colombia?

Además hubo polémicas que 'aguaron' un tanto la celebración, y una de ellas ha corrido por el delantero Jhon Jader Durán, quien no fue convocado para esta doble jornada de clasificatorias debido a una supuesta lesión sufrida con Fenerbahce, pese a que en imágenes el golpe no se ve lo suficientemente fuerte.

Pues se presume, según versiones de comunicadores que aparentemente son cercanos a la Selección Colombia, que luego del partido frente a Perú, hubo un cruce entre Jhon Jader y algunos referentes del camerino, quienes le reclamaron por algunas actitudes impropias en la concentración y durante los juegos. No hay nada confirmado.