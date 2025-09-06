Actualizado:
Sáb, 06/09/2025 - 09:08
Nueva 'verdad' sobre Jhon Jader Durán en Selección Colombia: "Me da tristeza"
El delantero no fue convocado para esta doble jornada de Eliminatorias debido a una supuesta lesión.
Con un balance de seis victorias, siete empates y cuatro derrotas, la Selección Colombia consiguió el tiquete al Mundial 2026 luego de vencer con autoridad 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano. El equipo nacional llegó a 25 puntos y se acomodó en la quinta casilla de la tabla de las Eliminatorias de Conmebol, a falta de una fecha para el cierre.
La clasificación trajo consigo un aire de fiesta, pero también de análisis obligado. Aunque este camino era señalado como el más accesible hacia una Copa del Mundo, la irregularidad de varios futbolistas y algunas decisiones discutidas por parte del técnico Néstor Lorenzo retrasaron la celebración hasta la penúltima jornada, dejando la sensación de que el cupo pudo asegurarse mucho antes.
¿Por qué no convocaron a Jhon Jader Durán a la Selección Colombia?
Además hubo polémicas que 'aguaron' un tanto la celebración, y una de ellas ha corrido por el delantero Jhon Jader Durán, quien no fue convocado para esta doble jornada de clasificatorias debido a una supuesta lesión sufrida con Fenerbahce, pese a que en imágenes el golpe no se ve lo suficientemente fuerte.
Pues se presume, según versiones de comunicadores que aparentemente son cercanos a la Selección Colombia, que luego del partido frente a Perú, hubo un cruce entre Jhon Jader y algunos referentes del camerino, quienes le reclamaron por algunas actitudes impropias en la concentración y durante los juegos. No hay nada confirmado.
Pero con el fin de evitar más malos entendidos y superar de una vez por todas la polémica que tuvo como protagonista a Jhon Durán, fue Amaranto Perea, asistente técnico de la Selección Colombia, quien dio su versión.
Amaranto Perea desmintió la pelea de Jhon Jader Durán en Selección Colombia
"Siempre ha estado el buen ambiente, me sorprende todo lo que se ha comentado en partidos atrás, me sorprende para mal. Lo que se ha dicho, de las peleas, eso no ha sido así y fue extremadamente exagerado, me da tristeza", dijo el actual asistente de Néstor Lorenzo en el banquillo de la Selección Colombia.
"Cualquier futbolista se puede molestar por salir del campo, pero ya decir que hubo lo que hubo me sorprende para mal. No fue verdad", enfatizó Amaranto Perea en una entrevista con Blu.
Además, Perea dio la razón de su declaración, y apuntó que "no hay que explicar más cosas. No quiero convencer a nadie, solamente quiero decir lo que es".
Acerca de Jhon Jader, el ex defensa central y lateral derecho manifestó: "Durán ha demostrado ser un jugador con presente y mucho futuro, no tiene una personalidad distinta a la que ha tenido siempre. Parece que ahora cambió, pero no. Siempre ha sido así, retador, en el buen sentido. No solamente es buena persona, es buen jugador. Es joven y seguramente tendrá que mejorar algunas cosas".
