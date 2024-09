"Nunca fue mi intención": Dibu saca el paraguas y se pronuncia tras la sanción de la FIFA

Para nadie es un secreto que Emiliano Martínez se ha convertido en uno de los mejores porteros, pues aunque suele recibir varios goles con el Aston Villa, lo cierto es que su actuación con Argentina ha sido más que vital para que el equipo consiga títulos como las dos Copa América o el Mundial 2022.

Pese a esto, el portero Villano también ha sido tendencia por sus acciones durante los partidos de Argentina, pues su celebración en la final de la Copa América y su incidente con un camarógrafo en el partido en Barranquilla han dado de que hablar.

Tras estos actos, la misma FIFA lanzó un castigo al guardameta y fue suspendido para los próximos dos encuentros de la tres veces campeona del mundo, por lo que se perdería la fecha de Eliminatorias del mes de octubre.

Ante esto, el mismo Dibu Martínez se pronunció en sus redes sociales sobre la sanción de la FIFA en su contra y sorprendió con sus declaraciones.

"Acepto la sanción de la @fifa y pido disculpas si ofendí a alguien, el momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie. Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar. Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston villa", dio a conocer por medio de su cuenta de Instagram.

De momento, Argentina se prepara para sus partidos de la fecha de octubre en donde enfrentará a Venezuela el 10 de octubre y recibirá a Bolivia en el 15 del mismo mes, siendo dos partidos sin mucha exigencia para el equipo que es líder de las Eliminatorias con 18 puntos, seguido de Colombia con 16 unidades sumadas en ocho encuentros disputados.