Oficial: Conmebol dio a conocer sanciones a Uruguay por pelea en la Copa América

La Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer las sanciones impuestas a la selección de Uruguay y a algunos jugadores por la pelea protagonizada el pasado 10 de julio al término del partido contra Colombia por las semifinales de la Copa América.

El delantero Darwin Núñez recibió el mayor castigo, ya que deberá cumplir con cinco jornadas de suspensión y además pagar una multa de US$ 20.000.

Por otro lado, el mediocampista Rodrigo Bentancur estará ausente por cuatro encuentro y tendrá que pagar US$ 16.000.

Ronald Araujo, José María Giménez y Mathías Olivera fueron castigados con tres compromisos y cada uno deberá pagar US$ 16.000.

Otros jugadores que recibieron castigo económico, pero no deportivo, son:

Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez, Santiago Mele y Facundo Pellistri: US$ 5000 c/u.

Marcelo García (directivo) no podrá ingresar a competiciones CONMEBOL por 6 meses.

Finalmente, la Asociación Uruguaya de Fútbol fue multada con US$ 20.000.

Los partidos que se pierde Darwin Núñez

Teniendo en cuenta los cinco partidos que tendrá de suspensión, el delantero Darwin Núñez se perderá gran parte de la Eliminatoria, incluso el compromiso contra Colombia en la jornada 11.

El atacante charrúa se perderá los siguiente encuentros:

Fecha 7

Uruguay Vs Paraguay

Fecha 8

Venezuela Vs Uruguay

Fecha 9

Perú Vs Uruguay

Fecha 10

Uruguay Vs Ecuador

Fecha 11

Uruguay Vs Colombia