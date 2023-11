Oficial: Gustavo Alfaro 'cayó de pie' y ya fue presentado por una selección

Gustavo Alfaro ya encontró equipo, pues el seleccionador argentino salió de Ecuador luego de una muy buena Eliminatoria a Qatar 2022, pero una presentación poco favorable en la Copa del Mundo.

Pues este jueves 2 de noviembre, Gustavo Alfaro fue anunciado como nuevo director técnico de la Selección de Costa Rica, algo que ya se venía presumiendo desde hace algunas semanas, pero apenas se hizo oficial.

Así las cosas, Alfaro deja de lado un 2023 en el cual estuvo sin equipo y se une a la Costa Rica que fue dirigida en Qatar 2022 por el entrenador colombiano Luis Fernando Suárez, a quien destituyeron hace algunos meses.

Gustavo Alfaro es el nuevo técnico de la Selección Costa Rica

De tal forma, Gustavo Alfaro llega a la que será su segunda selección, pues antes de Ecuador había dirigido solamente en clubes. Atlético de Rafaela, San Lorenzo, Rosario Central, Boca Juniors, Huracán y Al Ahli (Arabia Saudita) fueron algunos de los equipos que contaron con los servicios del argentino como entrenador.

En cuanto a sus estadísticas con la Selección de Ecuador, Gustavo Alfaro alcanzó un rendimiento del 47,6% luego de doce triunfos, 14 empates y nueve derrotas en 35 partidos. Entre 2020 y 2022, la Tri afrontó 18 juegos de Eliminatorias, cinco de Copa América, tres del Mundial y nueve amistosos.

A su llegada a Costa Rica, Gustavo Alfaro comentó que "llegar me honra, me estimula, me compromete y me dignifica. Fue casi un año de espera, después de la experiencia con Ecuador en el Mundial, pero era lo que deseábamos junto al cuerpo técnico: tener el privilegio y la responsabilidad de conducir los destinos futbolísticos de este país".