Oficial: Paolo Guerrero se queda sin despedida en la Selección de Perú

La Federación Peruana de Futbol (FPF) anunció este lunes la convocatoria de jugadores de ‘La Bicolor’ que enfrentará a Uruguay y Paraguay en las dos últimas jornadas de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial del 2026.

Hay varias novedades en la lista que tendrá la Selección de Perú, donde se destacan las bajas de los futbolistas de Universitario Álex Valera y Edison Flores, que quedaron fuera de la nómina para enfrentar los duelos del 4 y 9 de septiembre en Montevideo y Lima, respectivamente.

Por otro lado, llama la atención la ausencia de hombres de experiencia y referentes de ‘La Bicolor’ en la zona de ataque como Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero, el primero como consecuencia de los pocos minutos en cancha acumulados en su club el Spezia y el otro por lesión.

Lea también: Bolivia anunció la última convocatoria con la que busca acceder al Mundial 2026