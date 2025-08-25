Actualizado:
Lun, 25/08/2025 - 22:10
Oficial: Paolo Guerrero se queda sin despedida en la Selección de Perú
El goleador de Alianza Lima habló con el técnico Óscar Ibáñez.
La Federación Peruana de Futbol (FPF) anunció este lunes la convocatoria de jugadores de ‘La Bicolor’ que enfrentará a Uruguay y Paraguay en las dos últimas jornadas de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial del 2026.
Hay varias novedades en la lista que tendrá la Selección de Perú, donde se destacan las bajas de los futbolistas de Universitario Álex Valera y Edison Flores, que quedaron fuera de la nómina para enfrentar los duelos del 4 y 9 de septiembre en Montevideo y Lima, respectivamente.
Por otro lado, llama la atención la ausencia de hombres de experiencia y referentes de ‘La Bicolor’ en la zona de ataque como Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero, el primero como consecuencia de los pocos minutos en cancha acumulados en su club el Spezia y el otro por lesión.
Lea también: Bolivia anunció la última convocatoria con la que busca acceder al Mundial 2026
En otras noticias: ¿cuál es el clásico del fútbol colombiano?
Paolo Guerrero acordó su ausencia en la convocatoria de Perú
El mítico atacante de 41 años declaró que tuvo conversaciones con el técnico Óscar Ibáñez para acordar que no sería tenido en cuenta en esta última convocatoria de Eliminatorias al Mundial 2026, donde Perú tiene aún una mínima chance de alcanzar el repechaje.
“No, ya conversé con Óscar (Ibáñez). Creo que no estaré en la convocatoria. Lo más importante es recuperarme de la mejor manera (de la lesión)”, dijo Paolo Guerrero a los medios tras un entrenamiento con Alianza Lima.
El 'Depredador' podría no volver a vestir la camiseta de Perú
Es claro que la edad del atacante es una clara señal para pensar que su momento en ‘La Bicolor’ ha terminado, ahora, con su baja en estos partidos de Eliminatorias, se generan muchas dudas de su próxima presencia con la camiseta de su país y todavía más en un partido oficial jugando en territorio peruano.
El partido en Lima frente a Paraguay (9 de septiembre) pudo ser la ocasión perfecta para despedir al máximo artillero de la selección peruana (40 goles en 125 partidos), recordando que ‘La Bicolor’ enfrentará en fecha FIFA de noviembre a Rusia y Chile en territorio extranjero.
Fuente
Agencia EFE / Antena 2