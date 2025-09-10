Oficial: primera decisión de Venezuela tras no clasificar al Mundial 2026

La Selección Venezuela no cumplió con el objetivo de acceder al Mundial 2026 -ni siquiera al repechaje- y por ende anunció la destitución del argentino Fernando 'Bocha' Batista, quien hasta este miércoles 10 de septiembre fungió como su seleccionador.

Así lo dio a conocer la Federación Venezolana de Fútbol, que emitió un comunicado casi 24 horas después de quedarse fuera de la disputa por acceder al Mundial 2026, en donde indica que reconoce el esfuerzo de Batista, pero que con eso no basta.

Y es que en la clasificatoria menos difícil en la historia de Conmebol, la Vinotinto tampoco estuvo a la altura, y en su casa dejó escapar la posibilidad de acudir por primera vez a una Copa del Mundo. La FVF lamentó lo sucedido y ya prepara las clasificatorias al Mundial 2030.

El Bocha Batista sale de la Selección Venezuela

El comunicado que emitió la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), indicó que "Fernando 'Bocha' Batista ha sido cesado en sus funciones como director técnico", y procedió a explicar las razones de la decisión.

"La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo", se pudo leer en la comunicación, aunque desde la FVF reconocieron la labor del entrenador argentino.