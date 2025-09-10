Actualizado:
Mié, 10/09/2025 - 19:36
Oficial: primera decisión de Venezuela tras no clasificar al Mundial 2026
La Vinotinto dependía de sí misma para acceder al repechaje, pero cayó 3-6 con Colombia en Maturín.
La Selección Venezuela no cumplió con el objetivo de acceder al Mundial 2026 -ni siquiera al repechaje- y por ende anunció la destitución del argentino Fernando 'Bocha' Batista, quien hasta este miércoles 10 de septiembre fungió como su seleccionador.
Así lo dio a conocer la Federación Venezolana de Fútbol, que emitió un comunicado casi 24 horas después de quedarse fuera de la disputa por acceder al Mundial 2026, en donde indica que reconoce el esfuerzo de Batista, pero que con eso no basta.
Y es que en la clasificatoria menos difícil en la historia de Conmebol, la Vinotinto tampoco estuvo a la altura, y en su casa dejó escapar la posibilidad de acudir por primera vez a una Copa del Mundo. La FVF lamentó lo sucedido y ya prepara las clasificatorias al Mundial 2030.
El Bocha Batista sale de la Selección Venezuela
El comunicado que emitió la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), indicó que "Fernando 'Bocha' Batista ha sido cesado en sus funciones como director técnico", y procedió a explicar las razones de la decisión.
"La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo", se pudo leer en la comunicación, aunque desde la FVF reconocieron la labor del entrenador argentino.
"Se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, pero la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación. Los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución", continuó el comunicado.
¿Cuándo se anuncia el nuevo técnico de la Selección Venezuela?
Por último, la FVF hizo saber que desde ya se trabaja en la contratación de un nuevo seleccionador para Venezuela, pese a que no dio fechas tentativas para su oficialización.
"La FVF desde ahora trabaja en los próximos pasos a seguir para la conformación de un nuevo cuerpo técnico que permita encarar con determinación el próximo ciclo mundialista", finalizó el comunicado.
Las estadísticas de Fernando 'Bocha' Batista como entrenador de Venezuela
Luego de estar al frente del plantel sub 23 de la Selección Venezuela (2021 a 2023), el Bocha Batista fue anunciado como nuevo seleccionador de la absoluta, y hasta entonces afrontó 29 partidos, de los cuales ganó diez, perdió diez y empató nueve, para un rendimiento del 44,8 %.
Antena 2